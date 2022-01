Javier Ruiz Taboada: "Pasaré la noche oyendo sonidos de pasos, cajas, risas y papeles"

Esta noche limpiaré mis zapatos, que hacerlo una vez al año no se me antoja demasiado y los colocaré bajo el árbol que trasnochará encendido.

Dejaré unos cuencos con agua para que los camellos no se deshidraten con tanto trajín de escaleras y tanto trepar por las fachadas intentando colar sus jorobas por el hueco de las ventanas, balcones o puertas.

Esparciré por el suelo unas cuantas gominolas, un puñado de paja o unos trozos de pan duro.

Colocaré con mimo, sobre una mesa baja, tres vasitos con anís, sin alcohol, para que a sus majestades no se les suba en exceso la Epifanía a la cabeza.

Intentaré acostarme pronto, aunque sé que tardaré en dormirme y seguramente pasaré la noche con un ojo abierto y el otro apagado, oyendo ruidos que ninguna otra noche del año mi mente es capaz de percibir y distinguir, sonidos de pasos, cajas, risas y papeles que me mantendrán parte de la noche entre dormido, boquiabierto, ojiplático, nervioso y entusiasmado.

Caeré rendido en un momento dado, porque con tantas emociones hay un momento en el que el cuerpo y la cabeza dicen basta y, aún así, amaneceré temprano, demasiado para ser un día de fiesta y para lo que les gustaría a mis mayores.

Entraré en el salón y comprobaré que el paisaje ha cambiado y donde no había nada más que lo puesto, se han hecho realidad las ilusiones.

Aquella carta que escribí a los Reyes Magos ha dado sus frutos. Tan mal no me habré portado, o eso, o me quieren más de lo que soy capaz de multiplicar.

Y así ha sido siempre, cada día 5 de Enero, desde que soy un niño.