Javier Ruiz Taboada: "Esperemos que siga bajando el paro y también los contagios"

El paro continúa bajando mientras los contagios siguen subiendo. A ver si lo primero se convierte en pandemia y lo segundo en endemia, si es que eso es bueno o, en cualquier caso, en una pesadilla a la que el despertador la eche a patadas de nuestros sueños.

Todo sube y todo baja, lo bueno y lo malo, los ascensores, las norias, el precio de los alimentos, el recibo de la luz, los pantalones que te quedan grandes. El peligro es que solo suba lo malo y que lo bueno no tenga capacidad suficiente como para darnos un respiro.

Siempre se dijo que no hay mal que cien años dure, y en el caso de los virus nunca mejor dicho, ni cuerpo que lo resista. A lo bueno se acostumbra uno mejor. Lo malo a veces no tiene vacuna, menos mal que no es el caso.

Cómo andará de desorientado este coronavirus que ha tenido que hacerse amigo del de la gripe para seguir haciendo ruido. Ahora que parece que languidece (dicho sea con todas las reservas), anda buscando aliados para meternos más miedo en el cuerpo del que nos cabe ya, miedo infundado a un coctel agitado y movido que, afortunadamente, ya han salido a desmentir los verdaderos expertos, esos a los que nunca se les consulta.

Y es que hemos llegado a un punto en el que escuchamos el estornudo de una mosca damos un respingo como quien ve nacer un volcán nuevo. No es para menos, como mucho es para memos, combustible para los que viven permanentemente en el ecosistema de la conspiración.

Esperemos que a partir de ahora siga bajando el paro y también los contagios.

Hay una curiosa coincidencia en esta subida y bajada, hay quien se alegra de que suban los contagios y quienes no se alegran de que baje el paro.

Pues eso, que a vivir que son dos virus.