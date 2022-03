Javier Ruiz Taboada: "Todo es niebla, vacío o la nada más plana"

Un individuo una mañana se despierta y nada más abrir los ojos se da cuenta de que no reconoce su habitación, ni el pijama que lleva puesto, ni las vistas desde la ventana. Entra en el cuarto de baño, después de buscarlo por toda la casa como Almax que lleva el hiato y, frente al espejo, tampoco reconoce su cara, ni su cuerpo, ni su barba. ¡Qué raro! dice para sí, quien quiera que sea: si yo nunca ha tenido barba.

Se fija en la distribución del piso en el que vive y se da cuenta de que ha cambiado: el salón no está ni es como el de siempre, la cocina parece más pequeña, el cuarto de la plancha es un montacargas, la puerta de la calle no da a ninguna parte, entre otras cosas porque que descubre que al abrirla no hay nada, ni felpudo. Todo es niebla, vacío o la nada más plana. Nada y calima, que diría Gladiator.

¿Qué está pasando? se pregunta entre incrédulo y desquiciado. Después de recorrer el piso de arriba a abajo, resulta que es un duplex, se encuentra con que tiene pareja y un niño pequeño que le están esperando para desayunar en una salita que se había saltado en un primer vistazo.

Un perro se tumba a su lado junto a la silla en la que ha decidido sentarse por no caerse redondo al suelo. Confuso aprovecha para tomarse un café americano. Otra rareza, desde que tiene uso de tazón desayuna té con leche.

—No sé si estoy soñando—, le espeta a su mujer con los ojos desencajados. —Ahora ya no—, le dice ella esbozando una sonrisa de complicidad.