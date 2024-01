Gastronomía de Pamplona: croquetas de txistorra, frito de pimiento y pan de tomate picante

Pamplona reune lo mejor de la gastronomía de Navarra, una de las más ricas y variadas de España. Ofrece una amplia variedad de platos, desde la cocina tradicional en miniatura de los pinchos hasta la alta cocina de vanguardia. Las verduras, como los cogollos de Tudela, los pimientos del piquillo o las alcachofas, son protagonistas en muchos platos. También son muy apreciados los quesos, como el Roncal o el Idiazábal; los postres, como la cuajada o el goxua; y por supuesto, el vino y licores como el patxaran.

Esta mañana, junto a Leo Harlem y David de Jorge, nos acompaña Cristina Pardo, que de su ciudad nos recomienda la Panadería L’Atelier, donde venden panes de moscatel, de queso con arándanos o pan de tomate picante, entre muchos otros productos.

Panadería L Atelier: panes artesanales de todos los sabores

El establecimiento es de Lancelot Caballero, a quien todo el mundo llama 'Lans' y es amigo del hermano de Cristina Pardo. "Cuando abrieron yo propuse que llamasen a la tienda 'Pan-plona' o 'Na-barra'", bromea la periodista, pero se decantaron por L’Atelier.

Hace algo más de diez años Lans decidió dar un giro a su vida. Antes de dedicarse a esto era arquitecto, pero escogió crear una panadería artesanal. El primer empujón para cambiar de sector fue la crisis económica. "Cocinar no se me daba mal, pero a nivel profesional no me veía trabajando con la tensión de los cocineros", cuenta en 'Más de uno'. Por eso, pensó en aprender a hacer pan y se fue a Valencia para ello.

"Hacemos el pan de fermentación lenta, con dos tiempos", explica Lans, a quien le otorgaron la Miga de Oro de Navarra, un galardón que concede Panatics, entidad española de promoción del pan artesano.

De todos su panes, Lans identifica tres líneas: los panes sanos (centeno, espelta y semillas), los lúdicos (queso picante, arándanos, moscatel, frutos secos, etc), y panes internacionales (focaccia, bollería francesa...). Además, hacen un pan llamado 'El Bicho' que pesa casi 3 kilos.

Bar Gaucho: los mejores pinchos del mundo

También vamos hasta el Bar Gaucho para hablar con Iñaki Allense. El Gaucho es uno de los máximos exponentes de la cocina en miniatura en Navarra que lleva 30 años abierto.

"Los mejores pinchos del mundo mundial, incluso en San Fermines mantienen la calidad", recomienda Cristina Pardo. Entre los preferidos de la periodista están las croquetas de txistorra, el frito de pimiento, txangurro con crema de calabacín y el huevo trufado con foie, que es el pincho más vendido.

Todos los pinchos son caseros, de primera calidad. "Hechos a mano y al momento", dice Iñaki, quien ensalza la rapidez del servicio para el volumen de gente que entra en su bar.