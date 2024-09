Gastronomía de Casabermeja: La cabra malagueña y sus usos en la cocina

Cerca de Málaga capital -a unos 20 minutos en coche- se encuentra Casabermeja, un pueblo de unos 3.000 habitantes donde se celebra la Fiesta de la cabra malagueña, que ya va por su decimoquinta edición.

La cabra malagueña está considerada una de las mejores cabras lecheras del mundo. Cada hembra produce una media de 550 litros de leche al año de excelente calidad. Por eso, se hacen con ella unos quesos muy valorados, muy cremosos y de sabor intenso.

La cabra malagueña: un animal con una estricta rutina

Desde Málaga hablamos con Alba Montiel, dueña de una explotación ganadera de cabras malagueñas. Alba nos cuenta que esta cabra es sensible, necesita sus tiempos y su rutina.

"Si se le cambian los horarios, no da leche", dice. Por ello, todos los días a las 6:30 horas están ya ordeñándolas y se duermen a las 21:00 horas. Las cabras "no son nada nocturnas, no les gusta la juerga", sino que se van rápidamente a su corral a dormir.

En total, tienen alrededor de 500 cabras y muchas de ellas tienen nombres como Cariñosa, Federico o Camarón.

Chivo al ajillo en el restaurante Puerta de Málaga

Por otro lado, charlamos con Juan Torremocha, gerente y cocinero del restaurante Puerta de Málaga, que lleva 26 al frente de los fogones y desde que empezaron, la cabra malagueña es el producto que más se vende.

Esta cabra destaca por su carne saludable y propia de la tierra. Por ello, Juan hace un llamamiento para que la cabra malagueña se coma durante todo el año y no únicamente esta semana de fiesta.

Entre los platos que preparan en su asador, cocinan el chivo guisado -que fue la tapa ganadora del año pasado-, mollejita de chivo, sesada de chivo o tortilla Sacromonte, hecha con los sesos de chivo, un plato típico granadino.

Además, Juan nos da la receta del chivo al ajillo, la receta más tradicional.