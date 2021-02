Las preguntas de Amón: "¿Ha conseguido Díaz Ayuso irritar a la vez a Sánchez y a los barones del PP?"

1.- La demoscopia apunta a una caída del efecto Illa. ¿Por qué en lugar de celebrarse las elecciones el 14 de febrero, Sánchez no las convoca el domingo que viene?

2.- ¿Por qué las cifras aterradoras de la tercera ola no nos impresionan, no las vivimos con tanta congoja, las observamos hasta normalidad, cuando no con indiferencia?

3.- Igual estoy generalizando. ¿Pero no es el propio Gobierno el que ha decidido en su estrategia escapista que el coronavirus no existe?

4.- ¿Ha conseguido Díaz Ayuso irritar a la vez a Sánchez y a los barones del PP?

5.- Querido profesor, ¿qué solución diría que ha encontrado Iglesias para evitar las tensiones con las compañías farmacéuticas?

6.- Ahora bien, ¿no os parece que lo relevante de esta declaración a eldiario e infolibre está cuando Iglesias dice... si yo tuviera el poder....? Es vicepresidente del Gobierno, que sepamos.

7.- ¿Habéis descubierto con el mismo asombro que yo que el dinero de Messi resolvería la crisis sanitaria, la paz en el mundo, la injusticia social, el hambre y el calentamiento climático?