Las preguntas de Amón: "¿Pensó alguna vez Rufián que Abascal salvaría la coalición en el Gobierno?"

1.- ¿No os ha estremecido conocer que Portugal va a cerrar la frontera con España? Razones tienen. Y motivos tenemos para revivir el cierre de países en el momento más duro de la primera ola.

2.- ¿Y no os angustia aún más que el debate sea el de las mascarillas? Cuáles usar, cuáles no. Cómo, cuándo. Me estoy temiendo el aplauso de las ocho y las caceroladas.

3.- ¿De verdad que van a celebrarse unas elecciones en Cataluña dentro de dos semanas? La campaña comenzó ayer, bueno, comenzó hace cinco años, pero igual termina suspendiéndose en breve.

4.- Mientras tanto, ERC traslada la campaña a Madrid y se opone al decreto que regula los fondos europeos. ¿Pensó alguna vez Rufián que Abascal salvaría la coalición en el Gobierno?

5.- Lo hizo ayer en un insólito ejercicio de responsabilidad. ¿Sabéis decirme, en cambio, a qué juega el PP de Casado? Oponerse a Sánchez está muy bien. Oponerse al interés general... está muy mal.

6.- Permitidme esta careta... ¿Está volviendo el bipartidismo a España? Así lo sostiene la última encuesta del CIS, que reanima al PSOE y al PP frente a los nuevos partidos.

7.- Permitidme esta careta. Otra regresión. ¿Sabías que las cifras del desempleo dadas a conocer ayer solo pueden compararse a las nefastas de 2012?