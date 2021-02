Pablo Iglesias: "Si tuviera el poder para nacionalizar farmacéuticas, no me temblaría el pulso"

LEER MÁS El Tribunal Supremo archiva el caso Dina contra Pablo Iglesias

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha asegurado en una entrevista conjunta de elDiario.es e infoLibre, que el interés de ninguna empresa farmacéutica puede estar por encima del interés general y dice que "si tuviera el poder político necesario" no le temblaría el pulso para hacer más nacionalizaciones, entre ellas las de estas compañías.

Cree que en España tendría que haber más empresas públicas y opina que "apostar por lo público, en algo tan serio como la salud, se ha revelado como una necesidad. Es terrible que vivamos una situación en la que haya compañías privadas que nos puedan decir hasta dónde llegan y hasta dónde no en función del dinero".

Le parece inaceptable que se puedan hacer negocios a costa de la salud pública

El vicepresidente asegura que si tuviera el poder político necesario para para asegurar que el derecho a la salud se garantiza y eso implica hacer nacionalizaciones, no le temblaría el pulso. Cree que la lección fundamental de esta pandemia es que lo público no se pone de perfil y le parece inaceptable que se puedan hacer negocios y grandes beneficios a costa de la salud pública.

El líder de Unidas Podemos promete que "a partir de aquí, y con el peso que tenemos (35 diputados), vamos a tratar de llegar todo lo lejos que podamos". "Es terrible que vivamos una situación en la que haya compañías privadas que nos puedan decir hasta dónde llegan y hasta dónde no en función del dinero", señala.

Sobre la dimisión de Illa: "Tengo una opinión, pero no la voy a dar"

Por otro lado, Iglesias opta por el silencio para responder sobre si los ciudadanos entienden la dimisión de Salvador Illa como ministro de sanidad cuando el número de positivos por Covid-19 en nuestro país está disparado y tan solo dice que en la medida que es vicepresidente del Gobierno pide que se respete su silencio y aunque tiene una opinión sobre este asunto, prefiere no darla.

Iglesias dice que no había ninguna base jurídica que pudiera permitir su imputación por el caso Dina

En cuanto al rechazo por parte del Tribunal Supremo de su imputación por el llamado 'caso Dina', el vicepresidente afirma que no está aliviado porque "en realidad la clave de la operación no era jurídica sino mediática y política. "Era evidente que no había ninguna base jurídica que pudiera permitir esa imputación, pero el daño ya está hecho", declara.

Se pregunta quién va a reparar ahora todo el daño que se le ha hecho a él y a Podemos con este asunto diciendo que han cometido delitos terribles y cree que uno de los problemas más graves de esta democracia es que ahora todo se archive y eso no tenga consecuencias judiciales.

Defiende que haya medios de comunicación públicos, privados y comunitarios

Sobre si es partidario de regularizar de algún modo los medios de comunicación, el vicepresidente cree que lo lógico es que hubiera medios de comunicación públicos, medios de comunicación privados y también medios de comunicación comunitarios: "Lo lógico es que algo tan importante para la democracia no pueda ser solamente un privilegio de los ricos".

En cuanto a cuál es la relación de Unidas Podemos con el medio 'La última hora', el vicepresidente explica que ellos no ocultan que hay medios de comunicación con los que se sienten más identificados que con otros y lo dicen abiertamente y defiende que "los medios de comunicación tienen líneas editoriales, tienen ideologías y sobre todo estamos entrando en una fase en donde algo que en el pasado era una apariencia de neutralidad ha caído".

Dice que la coalición de Gobierno es más sólida que nunca

Pablo Iglesias defiende en esta entrevista que la coalición de gobierno es más sólida que nunca y cree que este de coalición va a durar más de una legislatura. "Habrá que naturalizar que haya debate", asegura.