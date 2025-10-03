Edu García: 'Las mujeres que rompen el techo de cristal del patriarcado futbolero'

Hoy amanezco en León porque nuestra emisora entregaba anoche el premio de Mujer Leonesa 2025 a la consejera ejecutiva de la Cultu. Una 3ª edición que se lleva una de las pocas dirigentes que, rompiendo el techo de cristal que nos cubre, sale indemne sin esquirla alguna en su ondulada cabellera. Mujer decidida, de mirada incisiva pero reconfortante, de esas que sueñan con los ojos abiertos. El dinero y el criterio de Qatar la eligieron para crecer y subir, y en eso está liderando un equipo centenario que tiene "embabada" (con ‘b’) a toda la ciudad.

Mi aplauso para la galardonada, Natichu Alvarado, y para las que dejaron sus pisadas antes, la presi del Rayo, del Lega, del Eibar o la del Celta que sigue aguantando alguna frase socarrona por esos palcos del patriarcado futbolero.

Más allá del río Bernesga, el seleccionador de España ya grabó su video de escogidos. En un ratito conoceremos los nombres de los que han de casi sellar la inscripción para el Mundial en Casa Trump tras su juego preciosista ante Bulgaria y Turquía. Las bajas de peso condicionan la lista, aunque los rivales (Georgia en Elche y otra vez los búlgaros en Pucela), no están llamados a elevar el listón de la exigencia.

Mientras, nos entretuvimos en polémicas de medio pelo con asuntos manidos con cuerda tensa: en un extremo, los clubes reclamando que sus internacionales no salgan de las urnas… y en el otro, el equipo nacional reivindicando ser el plato principal y con todos los ingredientes.

¿Debería haber reglas escritas para que no se dieran abusos en las convocatorias y en los repartos de minutos? A estas alturas de humanidad, el modo "sentido-común" está off y preferimos que el instinto de supervivencia egoísta alimente nuestras decisiones. Y sí, Lamine quiere jugarlo todo. Yo creo, fíjate, que es para huir de las cosas que cocina el padre…