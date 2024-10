Edu García: "En la misma semana, Nadal e Iniesta cuelgan sus hábitos"

No es la primera vez que el equipo de guionistas del planeta tiene uno de esos giros que nos impiden sellar los labios: en la misma semana, Nadal e Iniesta cuelgan sus hábitos. Dos mitazos que nos han dado días de gloria, de orgullo y de hasta picos de natalidad. Dos deportistas de personalidad templada que han sabido siempre dar pasos mayúsculos en esa disciplina denominada deporte con valores.

Andrés lloraba con sus padres y su abuelo cuando en una estación de servicio cerca de Barcelona se dio cuenta de que aquello de dejar el hogar en Albacete iba en serio. Ganó una carrera, perdió mucho pelo. Marcó el gol del Mundial y entró para siempre en un olimpo exclusivo y eterno.

Rafa tiene un estatus especial. Muchos le señalan como el deportista nacional más grande de la historia y muchos también le ven como un español universal que trasciende a la raqueta y al sudor derramado en una pista. Él sabe lo que simboliza, y el trabajo ejemplarizante que tendrá por delante. Ambos se han ganado un descanso… y dar el paso siguiente en sus tareas: enseñar, compartir, formar.

Y sí, los guionistas planetarios lo han alfombrado todo para digno colofón de la Fiesta Nacional. Desfile primero y partido de la Selección después en Murcia para que los fuegos artificiales se mimeticen con los goles. Me ha preguntado un amigo que viaja a DF sí sé quién lo televisa en México. Me está costando averiguarlo, no sé por qué…