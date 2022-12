Edu García: "Hemos devorado 51 de los 64 partidos del Mundial"

Hemos devorado 51 de los 64 partidos del Mundial y salvo noticias de última fabricación, qué tranquilidad, que balsa todo, que ufano respira Infantino en esos palcos donde tan fácil es cruzarse de piernas. Los derechos, los atropellos, las condiciones laborales, las libertades maniatadas… insisto, por ahora, no hay hebras enfangadas de las que tirar. O las esconden bien… o las están hibernando al mundo. ¡Qué hay 12.000 periodistas sobre el terreno! ¡No creo que se pueda torear a tantos!

Hablando de presis rapados, muy de perfil bajo en lo que va de campeonato nuestro Rubiales. Salvo en el encuentro con los profesionales de la información desplazados (comida gañotera mediante), poca presencia, poco protagonismo, mucha cautela. Los consejeros federativos lo retiran de la exposición a ver si los 'rubis' y los 'geris' y las ‘salobreñas’ entran en el carril del olvido…

Encima, a un puñado de kilómetros de Doha, en Dubai, los mandamases de los clubes españoles convocados en Asamblea. Allí han montado cónclave para visibilizar el negocio, para sacar pechito y poderío a ver si así ensanchamos el mercado planetario. Sin Laporta y sin Florentino. Que no se 'ajuntan' con Tebas que siguen sin acercar la reconciliación. Y, ya me dirás, sin Madrid y Barça… las fuerzas de la seducción hacia el mundo árabe no son las mismas. Él sabrá si merece la pena tanta actitud belicista…

…y si te preguntas si es que paso del España-Marruecos de mañana, pues no. Claro que no. Los chicos tienen buenas sensaciones, el seleccionador también, el once en el horno y ni tenemos heridas ni ganas de volvernos. Ellos son también fogosos y atrevidos. Así que, con respeto y determinación… a por ellos!!