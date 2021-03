Tertulia: ¿Por qué el Gobierno no ha considerado el informe del Consejo de Estado sobre los fondos europeos?

Paco Marhuenda, Marisa Cruz, Estefanía Molina y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la detención del expresidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, y el caso 'Barçagate'. Marhuenda asegura que le parece todo muy turbio y extraño y que una juez debe tomar decisiones si se obstruye a la justicia. Por su parte, Marisa Cruz destaca que todo suena a corrupción excesiva, pero no solo en el ámbito lucrativo, sino también en el aspecto moral. Rubén Amón lo atañe todo a una directiva que ha politizado el club y que ha convertido a la entidad azulgrana en un instrumento de propaganda de la causa independentista.

Carlos Alsina entrevista a Emili Rousaud, exvicepresidente institucional del Barcelona, sobre el caso 'Barçagate'. El exdirigente explica que presentó su dimisión en el momento en el que conoció la noticia y no se le dieron las explicaciones que se había exigido por parte del Comité de Adjudicaciones. Además, explica que Bartomeu siempre expuso unas excusas muy inverosímiles, aunque recalca que el proceso aún está abierto y hay que mantener el derecho a la presunción de inocencia de los detenidos.

Por otra parte, también charla con Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña, que habla sobre los disturbios que han tenido lugar en las calles de algunas ciudades catalanas estos últimos días en apoyo a Pablo Hasél. Explica que no se puede ser "complaciente con la violencia" y considera que se debe "reflexionar sobre el origen y las causas de estos brotes que se han originado en varias ciudades de Cataluña".

Asimismo, debaten sobre la ocultación del informe del Consejo de Estado sobre los fondos europeos, sobre lo que Marhuenda dice que "es sorprendente que los políticos no hayan aprendido que, cuántos más controles, mejor" y Marisa Cruz señala que "este informe es muy apropiado para garantizar que no se reparte solo en beneficio de los intereses del Gobierno". Por su parte, Estefanía Molina destaca que este dinero debe ser "bien usado", especialmente a la hora de hacer una regeneración económica total y Rubén Amón insiste en que “que estos consejos no sean vinculantes es la vía de escape que este Gobierno encuentra para no tener que interpretarlos como se deben”.

Además, valoran el estado de salud de la coalición entre PSOE y Podemos. Estefanía señala que cada uno está bien en su papel, que el PSOE reafirma su posición de seriedad y gestión y Podemos la de ser la "fuerza combativa" y que esto pasará como un trámite más.