Teresa Cunillera: "No se puede ser complaciente con la violencia"

Carlos Alsina ha destacado las manifestaciones del 8M, que todavía no se han producido y que los convocantes están mirando otras alternativas, como una cuestión que está generando controversia. Sin embargo, otras concentraciones como la de Vox en Sevilla y la de la Asamblea Nacional Catalana en la Plaza de Cataluña, que ya han tenido lugar, no han estado en el foco de la polémica. Teresa Cunillera dice que esto demuestra la "hipocresía con la que algunos actúan en el ámbito político y público, en el sentido de que cuando conviene todo está bien y cuando le conviene al otro todo está mal".

"Todos aquellos que tenemos una mínima responsabilidad pública y que tenemos una mínima audiencia deberíamos concienciar a todo el mundo de que, si este año no podemos, podremos el siguiente si entre todos ponemos de nuestra parte", sostiene la delegada del Gobierno en Cataluña.

Además, explica que, en el caso del 8 de marzo, no se habla de la manifestación: "Se está intentando criticar y poner en cuestión la defensa de los derechos de la mujer y de la igualdad".

Sobre los disturbios en Cataluña: "No se puede ser complaciente con la violencia"

Teresa Cunillera ha hablado sobre el papel de la delegación del Gobierno para mantener el orden público: "Hay que ser muy respetuosos con las competencias que cada uno de nosotros tenemos. A mí no me parece bien cuando una competencia del Estado se puede ver invadida y, de la misma manera, intento ser muy respetuosa con las competencias de la Generalitat de Catalunya".

La delegada del Gobierno ha explica que la comunidad autónoma tiene encomendada la labor de seguridad pública y de orden público, pero ha indicado que "eso no quiere decir que no haya una colaboración estrecha entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad". "Todas las partes pusimos mucho interés en que las discrepancias que pudieran surgir entre gobiernos no afectaran de ninguna manera a la coordinación y colaboración de los cuerpos de seguridad porque es un servicio determinante", manifiesta.

Por otra parte, Cunillera ha hecho referencia a cómo se puede atajar el problema de los disturbios: "Deberíamos tener una capacidad de reflexionar sobre el origen y las causas de estos brotes que se han originado en varias ciudades de Cataluña. Se debe analizar qué nos pasa". Además, dice que se siente orgullosa por cómo están reaccionando algunas entidades.

Cunillera dice que las redes reflejan algunos de los llamamientos, los cuales algunos van firmados y se sabe quién los hacen. No obstante, indica que saber quién se une a ellos es más complicado. "Lo primero es no ser complaciente con la violencia. Por la violencia no se alcanza el diálogo ni la reivindicación de tus derechos porque atropellas los de otra gente".

También ha querido poner en relieve la gran labor que están haciendo los Mossos d’Esquadra, "que están haciendo un trabajo muy complicado".

La opinión de Cunillera sobre el caso 'Barçagate'

Cunillera también ha querido opinar sobre el caso 'Barçagate': "Yo lo único que pido es que se aclare lo antes posible. Hay tantos niños que les gusta el fútbol, que son fieles al club y, sobre todo, que son de Messi, que les debemos una imagen de trabajo de otra manera".

Este caso demuestra que la corrupción no solo está en el ámbito político y público. Los particulares también deben respetar unos límites éticos. "Somos muy exigentes con nuestros representantes públicos, lo cual yo no digo que no debamos serlo, pero también guardarnos un poco de exigencia en nuestra conducta personal", declara.