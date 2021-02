Las manifestaciones del 8M reavivan el debate político en plena pandemia

Un nuevo 8M se acerca, con posibles manifestaciones que reivindican el Día Internacional de la Mujer. Unas concentraciones que han creado polémica entre diferentes dirigentes políticos por su posición y la situación de pandemia en la que se encuentra España.

Una de las primeras en pronunciarse fue la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que afirmó que "no ha lugar" y la situación derivada del coronavirus "no entendería de actos de ese tipo": "Lo que me está planteando no ha lugar".

En este sentido, también se ha transmitido desde el PSOE un apoyo a los actos del 8M que sean compatibles con la situación sanitaria. La Secretaría de Igualdad del PSOE ha hecho pública de esta forma la posición del partido ante la polémica por la convocatoria o no de manifestaciones ese día en medio de la situación que sigue viviendo España ante la covid-19.

Otro miembro del PSOE ha dejado clara su postura este jueves. Durante la rueda de prensa en la que se han anunciado los cambios y flexibilizaciones de las restricciones en la Comunidad Valenciana, Ximo Puig ha sido partícipe de celebrar el 8M de manera distinta este año: "Es un día de reivindicación, pero este año debe hacerse de otra manera".

Echenique asegura que Podemos irá a las manifestaciones

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, no tardó en responder a las palabras de la ministra y confirmó que su partido acudiría a las posibles celebraciones. Echenique también lamentó que solo se cuestione las manifestaciones que tienen lugar durante el 8M después de la polémica del pasado año.

El Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, matizaba después de las palabras de Darias y Echenique que seguiría las recomendaciones marcadas por la ministra de Sanidad debido a la crisis del Covid-19.

Críticas de Ayuso a las concentraciones de 500 personas

Mientras las declaraciones de Darias fueron tajantes, el delegado de Gobierno de la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, admitía que existe la posibilidad de que se celebren manifestaciones de 500 personas en la región para después recular y asegurar que "lo responsable" es que no haya concentraciones "masivas" en la calle.

También en Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra los que quieren "revivir" el pasado 8 de marzo: "Dejó de ser el Día de la Mujer y se convirtió en el día de la mujer contagiada". La popular también se mostró contraria a la celebración de la jornada de esta manera: "Quienes piden que cierre comercios y restaurantes luego llaman a la gente a manifestarse de manera masiva a las calles".

Ciudadanos, dividido ante el 8M

Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, también se mostró de acuerdo con Carolina Darias. Pero las diferencias fueron palpables con Ignacio Aguado y Begoña Villacís: el primero defendía unas concentraciones siempre que cuenten con la autorización de Sanidad, mientras la segunda consideraba una marcha este año como "grandísima irresponsabilidad".

Fernando Simón: "No es lo mismo que estar en un paso de Semana Santa.."

Fernando Simón ha sido el último en pronunciarse al respecto. El director del CCAES ha dicho que el riesgo de contagio es relativo y depende de la interacción de las personas que se puedan manifestar, comparando esta situación con la Semana Santa: "No es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas en la calle, donde la gente se puede esparcir".