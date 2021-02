Tertulia: ¿Es José Manuel Pérez Tornero una buena elección para presidir RTVE?

Sandra Golpe, Antonio Casado, Casimiro García Abadillo y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre las declaraciones de Luis Bárcenas, que acusan a Esperanza Aguirre de cobrar 60.000 euros en efectivo. Sobre esto, Sandra Golpe señala que son acusaciones sin ninguna consistencia y que el ex tesorero debe presentar pruebas. Por otra parte, Casimiro García Abadillo recuerda que "si ese empresario le hubiera dado dinero a Esperanza Aguirre, estaría dentro de los límites de la ley porque las donaciones anónimas hasta 60.000 euros son legales".

Carlos Alsina entrevista a Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, para hablar de las acusaciones de Luis Bárcenas. Aguirre niega en Más de uno que haya recibido con sobre 60.000 euros de Bárcenas y asegura que se va querellar contra el extesorero del partido popular por falso testimonio.

Además, charla con Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial, que explica cuáles son los puntos de la nueva propuesta del Ministerio de Igualdad, la ley de Libertad Sexual, con los que no están de acuerdo.

También debaten sobre la renovación del Consejo de Administración de RTVE y sobre la elección de José Manuel Pérez Tornero como presidente del organismo público. Sandra Golpe señala que sobre Pérez Tornero existe una buena opinión general y que, además, es del gusto del Partido Socialista, aunque explica que no tiene conocimiento directo del negocio porque no ha trabajado en Televisión Española. Además, Antonio Casado comenta que es el único en el que ha primado la calificación, mientras que en el resto ha sido más importante la afinidad política. "Los demás son nombres cosidos a un padrinazgo político", declara. Casimiro explica que "no tiene un perfil político muy definido ni carácter militante", pero recuerda que "no conoce el mundo de RTVE, donde las batallas políticas son diarias" y que le va a tocar lidiar con muchas tensiones. Por su parte, Rubén Amón asegura que este pacto le ha venido muy mal a Pablo Casado, que "le ha regalado el liderado de la oposición a Vox".