Tertulia: ¿Es oportunista la posición del Gobierno frente a las elecciones catalanas?

Anabel Díez, Arcadi Espada y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la vacunación Covid de ciertos políticos españoles, que se han saltado el protocolo que existe. Díez destaca que "si ha dimitido el consejero de Murcia, los demás tienen que seguir el mismo camino", mientras que Rubén Amón señala que "la posición del consejero de Sanidad de Ceuta", que ha justificado su vacunación diciendo que había sido obligado porque no le gustaban las vacunas, "es la expresión absoluta de la desfachatez y la negligencia".

Además, debaten sobre la figura de Salvador Illa en las elecciones catalanas y el posible oportunismo que ha adoptado el Gobierno para no confinar ni adelantar el toque de queda de cara a garantizar la celebración de estos comicios. Arcadi Espada argumenta que "el decreto de aplazamiento de la Generalitat no está justificado en razones epidemiológicas, sino políticas". También añade que "existe una creencia de que un retraso electoral beneficiará al que las convoca". Por su parte, Rubén Amón explica que "en plena pandemia, la circunstancia de una convocatoria electoral no se desarrolla en las condiciones necesarias" y, respecto a las previsiones del CIS sobre las elecciones, critica que "se ha convertido en un oráculo que se ajusta demasiado a lo que necesita el PSC" y vaticina que "estas previsiones de Tezanos no se van a cumplir".

A su vez, también dialogan sobre el nuevo choque interno del Gobierno de coalición sobre la proposición de Ley de Igualdad que ha presentado el PSOE al margen de la ministra de Igualdad, Irene Montero.