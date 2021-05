Tertulia: ¿Ha abusado el Gobierno de la fórmula del decreto-ley durante la pandemia de coronavirus?

Pilar Gómez, Arcadi Espada y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la cuenta atrás de las vacunas de Pedro Sánchez y el discurso optimista del presidente frente a la pandemia. Pilar Gómez considera que este jueves el presidente tuvo un tono "muy desmesurado por su manera optimista de hablar" y que, aunque es verdad que la vacunación va bien, este fin de semana ya no hay ninguna restricción y se pueden repetir las imágenes lamentables del pasado sábado. "No podemos pensar que la pandemia ha terminado porque hay gente todavía en los hospitales y no sabemos cuánta inmunización tiene la gente con una sola dosis", comenta, y añade que el mensaje que dio ayer el presidente no ayuda nada a que sigamos pensando que podemos tener más libertad: "Para hacer un discurso de optimismo, tienes que tener las evidencias sanitarias de que puedes hacerlo". Por otra parte, Arcadi Espada discrepa y dice que, aunque la capacidad retórica del presidente del Gobierno deja mucho que desear, "Pedro Sánchez tiene la obligación de sacar a la sociedad española del sopor pandémico en el que vive". Además, recuerda que no es la vacunación solamente lo que hay que tener en cuenta, sino también los datos, y estos indican que "España está en condiciones de hacer una vida prácticamente normal". Rubén Amón destaca que en cuanto Sánchez empiece a esparcir vacunas y dinero, volverá la confianza y recuperará su crédito político "desde un uso bastante obsceno de la propaganda".

Asimismo, debaten sobre la anulación del decreto que permitió a Pablo Iglesias formar parte de la comisión del CNI y el abuso de Sánchez de la fórmula del decreto-ley. Pilar Gómez recuerda que, con su sentencia, el Constitucional dice que el Gobierno "rompe con todas las reglas establecidas y que le importa poco utilizar los cauces estipulados". Además, señala que colar por la puerta de atrás nombramientos en una comisión del CNI es una estrategia burda y que, si no llega a ser por Vox, el Constitucional no se habría tenido que pronunciar. Arcadi Espada, por otra parte, asegura que es un escándalo institucional que "una decisión que invalida la presencia del vicepresidente del Gobierno en una determinada comisión llegue tantos meses después, coincidiendo con el abandono de la política de Pablo Iglesias" y añade que colar esto en una ley para combatir la pandemia es repulsivo. Rubén Amón también comenta este escenario, sobre el que considera que esta sentencia corrige "la pretensión de Sánchez de gobernar con decretazos" y lo hace desde una institución de enorme repercusión, demostrando que existen contrapoderes.

Por último, charlan sobre las movilizaciones del 15-M y sobre los herederos del movimiento 10 años después. Pilar Gómez admite que esta ha sido una revolución sin herederos y que del 15-M no queda nada. "Siendo cierto que Pablo Iglesias no nace en ese 15-M, Podemos sí ha intentado apropiarse de ese sentimiento", comenta. Considera que en su origen fue un movimiento interesante que canalizaba a un sociedad que pedía cambios, aunque ahora ha conseguido que casi nadie que merezca la pena quiera entrar en política. Por su parte, Arcadi Espada califica al 15-M como "un movimiento que no fue más allá de la propaganda simbólica".