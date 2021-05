Tertulia: ¿Debe volver el público a los estadios de fútbol y baloncesto en las regiones con menor incidencia?

Sandra Golpe, Antonio Caño, Casimiro García Abadillo y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la vuelta del público a los estadios. Casimiro señala que el Gobierno ha conseguido que no se hable del desbarajuste que se ha creado al negarse a poner en marcha una legislación que sirviera de puente entre el final del estado de alarma y la normalidad y considera que la vuelta del público al deporte forma parte de una estrategia de comunicación. Por su parte, Rubén Amón recuerda que la temporada ha sido anómala para todos y que, en circunstancias de equidad, "es discriminatorio premiar o castigar a unos equipos u otros en función de cómo vaya la pandemia en sus respectivas regiones". Además, comenta que es contradictorio que se haya podido ir a los cines y teatros en espacios cerrados y que no se haya podido conceder una cuota de espectadores a los estadios abiertos. Sandra Golpe asegura que es parte de la estrategia de este Gobierno en positivo, para poner a un lado el caos jurídico. "Ese argumentario del Gobierno en positivo deja grietas porque se han desentendido de gestionar esta pandemia y nos ha dejado en medio de un caos", admite.

Asimismo, Carlos Alsina entrevista al ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, que confirmó ayer tras el Consejo Interterritorial de Salud que el público volverá a los estadios en las dos últimas jornadas de la Liga y la ACB. Rodríguez Uribes considera que esta decisión, tomada tras su reunión con el presidente de la Liga Javier Tebas, tiene un gran valor simbólico y pedagógico. El hecho de que haya público en los estadios puede ser un incentivo para que mejoren los datos epidemiológicos en aquellos territorios que están peor.

Además, debaten sobre la bronca entre la delegada del Gobierno, Mercedes González, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y se preguntan si se está convirtiendo a la delegación del Gobierno en Madrid en la oposición al Ejecutivo autonómico madrileño. Antonio Caño comenta que le augura un gran futuro a González porque está en la línea de Adriana Lastra y otras figuras del nuevo PSOE. Además, asegura que la humillación que Pedro Sánchez sufrió en Madrid no la va a olvidar rápidamente porque es la mayor desde que fue destituido de la secretaría general del PSOE. Por su parte, Rubén Amón recuerda que la delegación del Gobierno no es un instrumento del presidente y "convertir a la delegada en un ariete y punto de discordia supone una manipulación de una institución que no obedece al interés político de Pedro Sánchez". Casimiro García Abadillo considera que el PSOE está poniendo a Madrid en el foco por ser una Comunidad que está favoreciendo el libertinaje y asegura que, en lugar de analizar lo que ha pasado en Madrid, se va a atacar.

También charlan sobre los pactos en Cataluña y la posible repetición electoral. Antonio Caño augura que acabarán entendiéndose antes del día 26 por una cuestión práctica: lo mucho que pierden si no se ponen de acuerdo. Por su parte, Casimiro García Abadillo recuerda que en estas últimas elecciones sacaron más del 50% de los votos y ellos saben que si hubiera una repetición eso ya no ocurriría. Sandra Golpe comenta que por las cuentas que les trae llegarán a un acuerdo, aunque considera que ahora mismo Esquerra y Junts son más desconfiados que nunca entre ellos mismos. Además, Rubén Amón explica que están usando las elecciones como argumento de chantaje y las han convertido en un sujeto de coacción. "Unas elecciones solo pueden beneficiar al Partido Popular en un territorio que había perdido", concluye.