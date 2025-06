Carmen Morodo, sobre los apoyos que tiene Pedro Sánchez: "Los socios están haciendo el papel de tontos útiles"

Minutos antes de comenzar la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los diputados, Carlos Alsina y los tertulianos han comentado el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. Además, han analizado el papel que están teniendo los socios en todo este asunto, teniendo en cuenta que ayer Sánchez se reunió con Junts y hoy, en principio, va a hacerlo con otros partidos.

"Los socios están haciendo el papel de tontos útiles", ha dicho la periodista Carmen Morodo cuando los tertulianos estaban comentando las contradicciones de Sumar, Junts y el resto de partidos. Por un lado, están aprovechando para exigirle a Sánchez que cumpla con sus exigencias, pero por otro, descartan presentar o apoyar una moción de censura y prefieren "reuniones opacas" en Moncloa.

Los socios están cayendo en lo injustificable

La directora adjunta de La Razón está segura de que esta actitud "tendrá un coste", porque ya se ha visto en anteriores elecciones. Igualmente, ha afirmado que "están tragando los sapos que nunca pensaban que podían llegar a tragar y están cayendo en lo injustificable".

Morodo se refiere a que no se puede justificar la corrupción con que la alternativa (un Gobierno formado por PP y Vox) es peor. Para ellos, "la alternativa es que sería un gobierno de la derecha donde podrían conseguir menos de lo que tienen".

El bloqueo estructural del Congreso no se va a deshacer

Si bien, ha recordado que muchos de los compromisos "no los han llegado a conseguir" y que "de aquí a que acabe la legislatura no hay nada más que puedan conseguir, porque el bloqueo estructural del Congreso no se va a deshacer". Igualmente, la tertuliana ha pedido que dejen de engañar a la opinión pública haciendo creer que "son ellos los que están tragando con la mentira, cuando la realidad es que son ellos los que mienten".