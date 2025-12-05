Raúl del Pozo hace un homenaje a la Constitución en la víspera de su aniversario: "No la han podido destruir ni los golpistas ni separatistas"

Mañana 6 de diciembre se celebra el día de la Constitución del 78 que es la que más ha durado porque que antes fusilaban a los que las redactaban. Fue aprobada por 15 millones de españoles. Es algo más que un puente. Es la democracia y la norma suprema del ordenamiento jurídico aprobada en referéndum y promulgada por el rey Juan Carlos I. Marcó el fin de la dictadura. Establece que la soberanía reside en el pueblo español y define la forma política del Estado como una Monarquía parlamentaria

Un político valiente que se llamaba Adolfo Suárez, prometió un periodo constituyente para hacer una constitución y se hizo. Fue reconciliación de las dos Españas tras la guerra civil. Y es la fiesta de la democracia. Ha aguantado las embestidas de sus enemigos, mejor que las anteriores. La Pepa, que fue la más bella, fue suspendió el rey felón entre los gritos de viva las cadenas. La del 78 la apoyaron dos reyes, Juan Carlos contra el golpe de Tejero y Felipe VI contra el Procés, no la han podido destruir ni los golpistas, ni los separatistas. Es la Carta Magna que ha dado al pueblo español más largo periodo de libertad.

Nació por una correlación de debilidades y sigue acorralada. Tiene 169 artículos con un preámbulo de Tierno Galván. La hicieron Cisneros, Fraga, Herrero y Rodríguez de Miñón, Pérez Llorca, Roca, Solé Tura y Peces-Barba; la idearon Abril Martorell y Alfonso Guerra con las correcciones gramaticales de Camilo José Cela. El acto de brindar viene de la mitología griega y la Copa de vino español que está relacionada con el honor, así que brindemos hoy con una copa de vino español por la Constitución y viva el vino.