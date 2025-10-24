No hay presidente en Europa con la cuerda de presos posibles detrás como el presidente español. Aldama acusa al presidente del Gobierno de la financiación ilegal. Y de haber entregado los 90.000 euros por su suegra en Ferraz.

El presidente dice que lo del dinero negro es un bulo y emplea sus ocurrencias para desviar la atención. Ahora lo ha hecho intentando cambiar el reloj de Bruselas. Sánchez ha propuesto acabar definitivamente con el cambio de horario. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud de la gente.

De momento, todo sigue igual -Solo Polonia y Finlandia apoyan la propuesta española aunque la Comisión Europea le gusta la idea.

Mirian Nogueras, cuyo partido sostiene al Gobierno ha atacado Sánchez con el cambio de horario, que propone recordándole que habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a habla de la hora del cambio. Podemos que también se ha pasado a la oposición ha declarado que se le está yendo de las manos su política de titulares vacíos.

Arturo Pérez Reverte se pregunta si Pedro Sánchez es o no un genio porque habría jurado que ya no lo quedaban conejos en la chistera cuando ha descubierto que cambiar de hora dos veces al año ya no tiene sentido. Fu propuesto por los británicos para ahorrar carbón en la Primera Guerra Mundial.

Recordemos que en la guerra civil los rojos se regían por una hora y los nacionales por otra ,y un siglo antes, cada provincia tenía su propia hora: en Barcelona siempre era media hora más tarde. Según las encuestas la gente no está a favor del cambio de hora. Pero recordemos que el vino como el amor es bello a cualquier hora. Viva el vino