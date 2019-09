Raúl del Pozo comenta en Viva el vino de Más de uno el actual panorama político de cara a la investidura de Sánchez. Las bases del PSOE piden un gobierno de progreso con Podemos pero Sánchez no quiere a Iglesias ni en pintura y alega que es porque el lider de Podemos le exige la vicepresidencia. Reflexionamos sobre la próxima semana que habrá investidura o no y Sánchez ya siente el pavor de las parturientas que es dar a luz a un monstruo. Sin duda en este particular parto de España, la matrona de la investidura es Carmen Calvo.