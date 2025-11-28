Raúl del Pozo tras el ingreso en prisión de Ábalos: "Va a ser un festival de traiciones de la banda del Peugeot"

El juez envía a Ábalos y a Koldo a prisión sin fianza por el riesgo de fuga. Es la primera vez que ocurre vez que vaya a la cárcel un diputado en ejercicio que además deja en más minoría al Gobierno. Ayer durmió en Soto del Real el que defendió la moción de censura contra la corrupción.

Hay una frase de la mafia que dice que lo primordial es el respeto a la familia, pero en este caso va a ser un festival de traiciones de la banda del Peugeot. La primera parte de la legislatura estuvo en manos de un delincuente prófugo y la segunda parte en manos de cuatro delincuentes que pueden chivarse de las mordidas.

Ayer fue uno de los peores días de la legislatura con derrota parlamentaria. Ábalos dijo que la moción de censura se organizó con ETA en un caserío, según Ábalos, Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi negociaron la moción de censura contra Rajoy. Otegi y Sánchez han negado que el encuentro se produjese. Sánchez ha contestado que cuando piden 24 años de cárcel para alguien la gente se trastorna, pero hay colapso en Moncloa, pánico en el PSOE y según 'The Objetive', Ábalos le ha quitado la anilla a la granada.

Koldo García tiene mensajes de Sánchez que podrían tumbar el Gobierno, Aldama ha amenazado a Sánchez con tirar de la manta. Ha prometido sacarlos del Gobierno y meterlos a la cárcel.

Los amigos de Ábalos creen que se llevará por delante al presidente porque Air Europa fue un regalo e Hidalgo se presentó desesperado en casa de Ábalos. El Gobierno aguanta, pero se está cayendo y hace frío. Recuerden que en invierno no hay mayor abrigo que una copa de vino y viva el vino.