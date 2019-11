Fernando Ónega: "A Pedro Sánchez se le torció el calendario"

Nunca digas "el peor escenario posible" , porque desde que el señor Murphy inventó su famosa ley, no hay nada que no pueda empeorar.

Y estando en la España en que estamos, solo la proximidad de las urnas, cinco días, lo puede impedir. Pero el escenario es malo, ciertamente. Técnicamente adverso. Es como si a Pedro Sánchez se le hubiera torcido la baraka. Por lo menos, se le torció el calendario. Lo tenía bien, todo estaba bien pensado y calculado, pero la realidad no atiende a asesores y descalabra estrategias.

El dato del paro es negativo por sí mismo, pero lo empeora la memoria de los tiempos en que se perdían 3.000 empleos diarios. El gobierno tiene que hacer malabarismos para lograr el milagro de parecer que no es tan malo. Es difícil que no tenga algún efecto en la intención de voto.

Y, si no lo tiene, es porque Pablo Casado no lo sabe aprovechar o no le interesa gobernar en un escenario de retracción. Respecto a Cataluña, tengo una esperanza: si hay violencia y colapsos urbanos el sábado y el domingo, espero que no lo pague electoralmente quien trata de salvar el orden, sino quienes alientan, empujan y vayan ustedes a saber si pagan la revuelta. Pienso, claro está, en Quim Torra y compañía.

Si en el paro hay responsabilidad de la política del gobierno, en Cataluña este cronista está con quien trata de proteger la seguridad de los ciudadanos, quien defiende la ley y quien pone los medios para que también Cataluña pueda votar con libertad.