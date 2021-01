Fernando Ónega: "Me sorprendió que Vox regalase su abstención al gobierno que llama socialcomunista"

Fernando Ónega reflexiona sobre si se puede levantar un país a matacaballo. La respuesta es no, pero hay que buscar las razones de por qué la política española anda a matacaballo. Y no se libra casi nadie, director. A mí me asustó el PP, que repite lo mismo que hizo en mayo de 2010, al negarse a apoyar las medidas que imponía Bruselas y, si no fuese por Convergencia i Unió, con mucho más sentido de Estado, habríamos terminado sin gobierno Zapatero, qué gustazo conservador, pero intervenidos como Grecia y Portugal.

Me preocupó el gobierno Sánchez, más consciente que nadie de la importancia del decreto de los Fondos Europeos y, estando en minoría, no negoció ni con los partidos que le apoyan. Pensó que le habían dado un cheque en blanco, y eso no existe en política. Me sorprendió, claro, que Vox regalase su abstención al gobierno que llama socialcomunista, pero supo aprovechar el momento para un mensaje de responsabilidad.

Y no me sorprendió nada la espantá de Esquerra. Es una espantada electoral para quitarse de encima el estigma de socio preferente del malvado gobierno opresor de Madrid. Y es el fruto del cabreo de no ser consultado. Todo lo demás, lo del Ibex y esas cosas que dice Rufián, es demagogia. Ahora, a ver cómo explica Sánchez a Bruselas que el decreto de gestión de los 140.000 millones sale adelante porque lo avalan la extremísima izquierda y lo más extremo de la derecha. Y a ver cuál es su estabilidad si lo que hace mes y medio era sólida mayoría, parece ahora una piltrafa que depende de Bildu y de Vox.