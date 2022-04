Fernando Ónega, sobre Feijóo: "Un señor sosegado que anda en la solución de los problemas y que habla con sentido común"

Feijóo hizo los discursos que hay que hacer en estos casos, porque han sido dos. ¿Y qué discursos hay que hacer aunque se tenga asegurada la aclamación? Los que requiere el escenario: un congreso de partido requiere, en primer lugar, enardecer a los asistentes: tienen que salir de allí entusiasmados.

En segundo lugar, si el partido está en la enfermería, como está, y el líder estrena mandato tiene que seguir algunos mandamientos como estos: frente a derrotismo, confianza; frente a pesimismo, esperanza; frente a debilidad de liderazgo, afirmaciones como “tengo criterio propio”; frente a dudas de futuro y desmoralización, seguridad de que viene a ganar; frente a políticas frágiles y a veces infantiles, el nuevo mantra del PP, política de adultos; frente a divisiones internas, unidad; frente a acusaciones de nacionalismo español, idiomas que se respetan y se usan para unir; frente a crispación, disposición a acuerdos, no a sumisión; frente a la competencia de Vox, silencio del nombre y proclamación de la religión moderada; como explotación de su currículo, exaltación de la experiencia como valor humano y político.

Ese ha sido, a mi juicio, el guion que Feijóo ha seguido para sus discursos. Y en su resultado práctico se esforzó en que quienes le conocen poco le vean como lo que trata de ser: un señor sosegado, que no irrita, que no busca grescas, que anda en la solución de los problemas y que habla con sentido común. A mí me gustó.