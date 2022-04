Fernando Ónega, sobre Cuca Gamarra: "Tiene ese punto de desparpajo y agresividad que Feijóo no quiere exhibir"

Es de suponer que el señor Núñez Feijóo hizo un retrato robot de su número dos y le salió algo así: que sea su voz en el Congreso y nadie mejor que quien ya es portavoz.

Alguien le habrá dicho: pero ha sido designada por Casado. Y el pragmático Feijóo respondió: mejor, que busco la integración. Siguió dibujando el perfil deseado y apuntó en su cuaderno azul, porque supongo que Feijóo tendrá un cuaderno azul como Aznar: a ser posible, mujer, por aquello de la paridad; con experiencia gestora, que será una de las claves del nuevo equipo, y Gamarra ha sido alcaldesa de Logroño; con labia para la confrontación, porque tiene que ser el paraguas del presidente, y a Gamarra labia le sobra; con templanza y capacidad de diálogo, y el señor Feijóo se la acaba de reconocer en la comunicación de su nombre; con algunos toques progresistas, para que no desentone con el nuevo aire del PP y la coalición de Gobierno no tenga la exclusiva de esa palabra, y hoy veo en algún periódico que sí sorprenden los brotes progresistas de la señora Gamarra.

Y como recuerda algún periódico que doña Cuca también es muy de Rajoy, Feijóo lo tuvo claro: la foto que salía en el retrato robot era parecidísima a la de Gamarra. Si se le añade que tiene ese punto de desparpajo y agresividad que Feijóo no quiere exhibir, porque los hombres de Estado no son agresivos, desde Santiago a Sevilla se escuchó: ¿quién habla y no se atrabuca? Cuca. ¿Quién es la candidata más bizarra? Gamarra.