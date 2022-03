Fernando Ónega: "Sánchez quiere vivir rodeado de un halo de misterio"

A mí sí me convenció el señor presidente del Gobierno. Me convenció de que no tiene nada que añadir a lo que se nos había dicho de pobre y mala manera. Me convenció de que para el rey de Marruecos las mejores cartas son las que no se escriben y por eso no respondió a la afectuosa misiva del señor Sánchez.

Me convenció de que no está claro de qué integridad territorial se habla, porque ya se sabe que la integridad territorial no es lo mismo para Marruecos que para España.

Me convenció de que hay que tener mucha imaginación para ver en la actitud española ante el Sáhara la continuidad de un camino iniciado catorce años; señal evidente de mi fracaso como comentarista que lleva catorce años sin leer los periódicos, sin oir la radio, sin ver la televisión y lo más grave: sin leer los programas de los partidos y de forma expresa, el del Partido Socialista Obrero Español.

Y me convenció de que todo el mundo, todos los partidos del arco parlamentario, todos los analistas, todos los líderes de opinión, están equivocados ante el problema del Sahara, ante la doctrina de Naciones Unidas y ante nuestros vínculos históricos. Y solo un hombre, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, está en posesión de la verdad.

Y me convenció todavía más de una vieja convicción: es inexplicable todo aquello que no se puede explicar. Lo que ocurre es que Pedro Sánchez, como todos los grandes hombres de la historia, quiere vivir rodeado de un halo de misterio que aumenta su seducción.