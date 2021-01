Fernando Ónega: "Cs debe ser el primer partido que asoma a una campaña queriendo ser apoyo de otro"

En la política hay mucho desvarío; pero no tanto como para que Inés Arrimadas y su partido cojan sus bártulos, se pasen al independentismo y regalen sus escaños a Esquerra o a Junts. Hasta esos límites no llegan los sobresaltos.

Entonces, ¿por qué Arrimadas hace esa oferta? Bueno, porque estamos en campaña y en campaña hay que ocupar espacio informativo, y está claro que lo consiguió, y hay que lanzar mensajes el electorado: oigan, que estoy aquí; que no me quiten los votos, como dicen las encuestas, para dárselos a Illa; que dándomelos a mí también son útiles contra los separatistas y así refuerzan el centro político, que buena falta le hace a Cataluña.

Ese parece el sentido de lo dicho por Arrimadas y Carrizosa. Donde a mi parecer se les fue un pelín la lengua ha sido en proponer que esa coalición futura sea liderada por Ciudadanos. Es decir, que Salvador Illa gane las elecciones, pero se haga a un lado con toda modestia, generosidad, patriotismo y no sé cuántos valores más y le ceda el liderazgo, quizá la misa presidencia de la Generalitat a Carlos Carrizosa para que se vea claro que el nuevo govern es centrista y el no va más de la moderación. Tengo la impresión, pero solo la impresión, de que no tiene muchas posibilidades de que acepte el PSC. En todo caso, se agradece la disposición. Debe ser el primer partido que asoma a una campaña queriendo ser apoyo de otro y tan sincero que ya renuncia a la victoria electoral.