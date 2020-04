Fernando Ónega: "Nadie se atreve a decir no a los acuerdos, ni nadie sabe para qué se quieren"

De los "famosos" Pactos de La Moncloa no queda ni el nombre. Ahora ya no sabemos si se llaman así, con lo bonito que era, o se llaman de reconstrucción o Pacto de San Jerónimo . Esto es como los niños: se le busca el nombre antes de nacer . Incluso antes de saber si será niño o niña o si la madre está embarazada .

Aquí no sabemos, por ejemplo, cómo se combinarán tantas mesas como habrá con agentes sociales, presidentes autonómicos o alcaldes. No sabemos si el nivel autonómico que propuso Sánchez es una trampa que se tiende a las derechas o un afán sincero de pactos territoriales que tampoco sabemos cómo conviven con los estatales.

Y, respecto a la Comisión Parlamentaria, me alegra saber que hoy habrá una señal de vida en la Mesa del Congreso. Pero no tiene buena pinta. Como el PP quiere que sea de investigación, PSOE y Podemos se apresuraron a registrarla para tener la iniciativa. Hay pelea por su presidencia con dos partidos candidatos, el PP y Ciudadanos. El PP, por paternidad; Ciudadanos porque promete equilibrio.

Y más lío: si la Comisión va a servir para rehacer el bloque de la moción de censura, a lo mejor no hace falta: sería suficiente un buen programa de reconstrucción, unos buenos presupuestos y que los gobierne quien tenga la mayoría. Pero ahora mismo estamos en tierra de nadie. Ni nadie se atreve a decir no a los acuerdos, ni nadie los empuja, ni nadie sabe exactamente para qué se quieren. No parece el sistema más recomendable de empezar.

