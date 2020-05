Procedo al indulto de los runners. A los verdaderos runners, no a los corredores oportunistas que van a multiplicarse este sábado por las calles para resarcirse de las siete semanas del cautiverio.

Me imagino e estos últimos rebuscando entre sus prendas deportivas. No ya anticuadas o remotas, sino incompatibles con el deterioro físico. Van a proliferar los runners impostores.

Al menos hasta que se agoten transcurrida la primera vuelta a la manzana. No digamos si deciden salir con mascarilla. Los imagino asfixiados. Y frustrados en el fracaso de la operación salida.

Casi era mejor que se hubieran vestido de blanco con un pañuelo rojo en el cuello. Y que hubieran salido a la calle con un periódico en la mano. Si se trata de soltar adrenalina, mejor parodiar los sanfermines que evocar a Eliud Kipchogue. Si es que supieran quién es, claro.

Una carrera limpia y rápida. Un par de minutos. Y la recompensa de leer el periódico después. Porque no veo que los runners impostores sean capaces de cumplir las promesas que se han hecho a sí mismos cuando escucharon a Pedro Sánchez anunciar el pistoletazo de salida.

Habéis cogido peso, reconocedlo. Habéis consumido más harina, más cerveza, más vino y más chocolate. No lo digo yo. Lo dicen las estadísticas de consumo del supermercado.

Y pensabais que salir a correr este fin de semana representaba la oportunidad de redención, pero el desengaño y el escarmiento se anuncian feroces, como se anuncian inquietantes las urgencias hospitalarias por esguinces, lesiones musculares y crisis respiratorias.

Respetad al verdadero runner, Félix José Casillas, Marlasca, por ejemplo. Y no comprometáis las pistas ni los circuitos urbanos. Si no habéis corrido nunca o no lo habéis hecho desde el colegio, tampoco hace falta que lo hagáis ahora.

