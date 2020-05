Rubén Amón indulta a Javier Caraballo: "Es un periodista íntegro, no tiene bando"

periodista

Me vas a permitir el indulto de Javier Caraballo. Un buen amigo. Un periodista íntegro. Y un tertuliano que representa a los colegas no alineados. No tiene bando. Ni falta que le hace, aunque también le caracteriza a Javier el esfuerzo con que desmiente la imagen de la Andalucía exótica y extravagantes, como si prevaleciera enhiesta la frontera de Despeñaperros. Y como si perseverara en Madrid, en Euskadi o en Cataluña una visión condescendiente.