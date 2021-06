Rubén Amón indulta a Felipe Reyes: "Felipe Reyes se adaptaba al baloncesto según el baloncesto se iba a transformando"

LEER MÁS Felipe Reyes, el fin de una era

Procedo al indulto de Felipe Reyes con cierto desagrado, las cosas como son. Y no porque el campeón de basket no se merezca un descanso después de haber cumplido 41 años, sino porque estas longevidades nos hacían más jóvenes a los demás.

Que Felipón siguiera jugando nos servía para detener el tiempo. O para fingir que los años no transcurrían. Verlo a él bregándose debajo de los aros sobrentendía o fingía la buena salud de quienes lo convertíamos en experiencia vicaria. Reyes se adaptaba al baloncesto según el baloncesto se iba a transformando, incluido el virtuosismo de los triples. Un jugador poderoso, técnico e inteligente. Una versión mejorada de Fernando Martín. Un tipo instintivo que tenía los codos de acero.

Impresiona la carrera del menor de los Reyes. Ha ganado 24 títulos. Y tiene suficientes metales para montar una joyería. Incluida la medalla de oro que ganó en el Mundial de Japón. O las que reconocen tres títulos europeos con la selección española. Podría mencionar las proezas con el Real Madrid, pero no me da la gana. Y no digo que Felipe no hiciera carrera en el otro lado, total 1.000 partidos de blanco, pero me gusta mucho más evocarlo ahora con la camiseta del Estudiantes. Y la Copa del Rey que conquistó para los colegiales en el año 2.000, a la vera de su hermano Alfonso.

Así es que voy a indultarle también a él, incurriendo en la acidez que caracterizó a Borges cuando le preguntaron sobre la obra de Antonio Machado. ¿Antonio Machado?, no sabía que Manuel tuviera un hermano. ¿Felipe Reyes?, no sabía que Alfonso tuviera un hermano.