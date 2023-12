Rubén Amón indulta al papa Francisco: "Así son sus revoluciones, evanescencia"

He indultado al Papa algunas veces, pero nunca había procedido a la amnistía. Y se la ha ganado, no porque se la conceda yo, sino porque lo glorifica la prensa progre cada vez que hace lo que no hace.

Y ha vuelto a suceder. Leyendo la portada del 'El País' se diría que Francisco ha revolucionado la Iglesia bendiciendo las parejas de hecho, las uniones gays y otras fórmulas irregulares.

Irregulares. Así las llama el texto pontificio. El mismo texto que consolida la doctrina de la Iglesia sin equívocos ni ambigüedades. El matrimonio es un sacramento reservado exclusiva y específicamente a parejas heterosexuales. Y solo puede administrarse una sola vez.

La revolución por tanto consiste en que un sacerdote puede bendecir una pareja anómala como un capellán castrense bendice la botadura de un barco o el padre Ángel bendice a los gatos el día de San Antón. Se les reconoce a los homosexuales y a los divorciados que son criaturas de Dios.

Pero no lo llamemos matrimonio. El viejo eslogan reaccionario que admitía las parejas irregulares, irregulares, al precio de no admitirlas. Y de segregarlas en una suerte de burbuja subversiva.

Y no digo que la Iglesia tenga que modificar la normativa. Lo que digo es que no se atribuyan al Papa las palabras que no ha dicho, los gestos que no ha hecho ni las revoluciones que tampoco ha emprendido.

De hecho, el informe dado a conocer ayer precisa incluso que esta suerte de bendiciones no se produzcan con fórmulas litúrgicas ni rituales solemnes. Y que no se hagan coincidir con prácticas civiles de matrimonio. Por si hubiera confusiones.

Así son las revoluciones de Francisco. Evanescencia. Incienso. Por eso es el Papa de los ateos y la pesadilla de los feligreses.