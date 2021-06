Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. La reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès en La Moncloa ocupa las portadas de los periódicos. En La Razón explican que la Abogacía del Estado no acusará ante este órgano a los líderes del procés como nuevo gesto. ABC también se refiere a la demanda del independentismo en su portada, pero señala otro gesto de Sánchez: “Primera exigencia: no pagar la factura del procés. Sánchez vende a Aragonès la renovación con afines del Tribunal de Cuentas para evitar el embargo a sus líderes”. En La Vanguardia, los artículos de Enric Juliana y Antoni Puigverd cuestionan el funcionamiento de este órgano y su capacidad sancionadora. Además, El Confidencial señala que Puigdemont involucra a la Eurocámara contra su embargo del Tribunal de Cuentas. Sobre el encuentro entre Sánchez y Aragonès, El País dice que Aragonès expone ante Sánchez su plan independentista máximo y El Mundo comenta que Aragonés alardea de que Sánchez aceptará una solución votada. Por otra parte, El País hace un reportaje sobre una serie de vidas que serían distintas con la nueva ley trans. La Razón trae hoy un glosario de términos que incluye la nueva ley trans y que no serán muy familiares para el ciudadano común. El Mundo se centra en el carácter punitivo de la ley, de la que dice que invierte la carga de la prueba porque ha de ser el acusado de discriminar quien deberá demostrar su inocencia. Por último, en Okdiario destacan que la derrota de Carmen Calvo supone su salida del Gobierno y aseguran que el sustituto en la vicepresidencia primera sería Miquel Iceta.

Marta García Aller nos traslada a Pyongiang, capital de Corea del Norte, donde el líder norcoreano Kim Jong-Un ha reconocido que el país ha sufrido “fallos graves” en la prevención de la epidemia. Cómo de grave será para que informen de ello los medios estatales. Hasta ahora, Corea del Norte no ha reconocido casos de Covid. Además, viajamos a Rumanía, cuya capital es Bucarest, que va a revender 1,7 millones dosis de la vacuna Pfizer a Dinamarca. Ante el bajo interés de los rumanos en vacunarse, el gobierno venderá el exceso de vacunas que no logran usar. Solo 5 millones, una quinta parte de los rumanos se ha vacunado.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, el IPC se sitúa en el 2,6%. Harían falta 1.700 millones extra para las pensiones de este año. En un editorial, Expansión dice que, "si bien el BCE espera que el aumento de la inflación tenga un carácter pasajero, ya encadena diez meses de subidas y podría prolongarse. La política populista del Gobierno de Sánchez ha impuesto medidas tan contraproducentes como el aumento del salario mínimo un 22% en 2019 o las subidas de las pensiones al mismo ritmo que la inflación”. Acciona Energía sale a Bolsa por 8.800 millones. IFM logra el apoyo de grandes fondos y minoritarios en su opa sobre Naturgy. Iberia-Air Europa: Bruselas investiga setenta rutas. En Cinco Días, Macroplán de Aena y Enaire para ampliar la capacidad de Barajas. El gasto familiar cae más del doble en la pandemia que en la crisis de 2008. Slim da estabilidad al dividendo en FCC y los Amodio llegan al 26 % en OHL. En El Economista, el bono alemán volverá a dar rentabilidad el próximo año. CNMC autoriza la unión de Unicaja y Liberbank casi sin condiciones. AIReF cuestiona el impacto económico del Plan de Recuperación.

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. Ya están encuadrados los cuartos de final de la Eurocopa, que se abrirán el viernes con el esperado España - Suiza en Rusia y se cerrarán el sábado en Roma con el Inglaterra - Ucrania, que ganaron a Alemania y Suecia en sus respectivos partidos. Además, esta tarde a partir de las 17:30 se sorteará el calendario de LaLiga, donde conoceremos los primeros partidos de la competición española. El contrato de Leo Messi con el Barça acabará esta noche, mientras el futbolista argentino continúa en la concentración de su Selección en la Copa América. Fernando Alonso y Pau Gasol estuvieron anoche en El Transistor hablando de sus planes de futuro. Asimismo, Carla Suárez se despidió en Wimbledon este martes y, en la NBA, Atlanta ganó a Milwaukee, empatando la final del Este a dos.