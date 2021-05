La prensa recoge la decisión del Constitucional contra el decretazo que integró a Pablo Iglesias en la comisión del CNI

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. La prensa recoge la decisión del Constitucional contra el decretazo gubernamental. El Mundo explica en su portada que el Constitucional saca a Redondo del CNI y cuestiona los decretos leyes y comentan que su aprobación a través de la figura jurídica del decreto-ley vulnera los requisitos exigidos por la Constitución. Además, El Confidencial asegura que el Constitucional censura al Gobierno por el uso injustificado de los decretazos y que Pedro Sánchez es el presidente de la democracia que más la utiliza. “Desde que llegó al poder el 1 de junio de 2018, ha firmado 89 decretazos”, aseguran. ABC señala que Marlaska rehúsa investigar el aparato paralelo de seguridad de Podemos. El Español recuerda la investigación de las cartas amenazantes a los miembros del Gobierno y apunta a que la Policía habría perdido el rastro de las balas dirigidas a Iglesias y Marlaska tras 3 semanas de pesquisas. La Razón hoy centra su titular de apertura en el imparable proceso de absorción de Ciudadanos por parte del PP: “El PP visualizará la absorción de Ciudadanos con una convención”. En Vozpopuli recuerdan la búsqueda de sede del PP y señalan que el partido de Pablo Casado habría seleccionado seis edificios cerca de Génova para mudarse a su nueva sede. Para finalizar, en un editorial de El País se felicita por las reformas conseguidas por este gobierno, incluso por el funcionamiento de la mayoría que lo sustenta en el Parlamento.

Marta García Aller nos traslada a Gaza, donde ya han muerto un centenar de personas en los bombardeos de esta semana. En Israel, donde cerca del 21% de la población es árabe, aumentan las turbas y linchamientos entre civiles. A todo esto, la escalada del conflicto ha dejado en un segundo plano los esfuerzos para formar un gobierno de coalición que excluya al primer ministro Netanyahu que hasta que empezaron los bombardeos parecía estar a punto de perder su puesto. Además, viajamos a Popayán, otra de las ciudades colombianas en las que decenas de civiles han resultado heridas en los enfrentamientos con la policía que se extienden por todo el país en dos semanas de protestas. Cali continúa paralizada por el bloqueo por las protestas y aumenta la escasez de gasolina y alimentos. Han muerto ya cerca de medio centenar de personas y de momento han dimitido ya dos ministros.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, la recuperación será incierta y desigual, según el Banco de España. Además, en un editorial el diario económico asegura que el Banco de España “reclama al Ejecutivo medidas más ambiciosas para elevar la productividad y la competitividad de la economía española. Las últimas reformas estructurales datan de 2014 y son, precisamente, algunas de las que pretende derogar o desvirtuar el Ejecutivo de PSOE y Podemos. En materia laboral, hacer sostenibles las pensiones, requerirían una valentía política que no está mostrando el Gobierno”. La Bolsa planea financiar empresas con tokens. Indignación entre los autónomos por el aumento de las cotizaciones. En Cinco Días, las cotizadas del Ibex vuelven a los beneficios con el tirón de la banca. Telefónica duplica su resultado pese a la caída de ingresos. En El Economista, Iberdrola crece en Asia: pondrá eólica marina en aguas de Taiwán.

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. A falta de dos jornadas, no hay nada decidido. El Atleti apunta al campeonato, aunque la victoria del Real Madrid ante el Granada por 4 a 1 le deja a dos puntos. Lo mismo ocurre con los equipos que podrían descender, aunque si no cambia nada parece que podrían ser Valladolid, Elche y Eibar. Anoche, Valladolid perdió ante el Villarreal por 2 a 0 y el Eibar y el Betis empataron a 1. LaLiga se puede resolver este domingo si el Atlético de Madrid vence a Osasuna y el Real Madrid no gana en Bilbao. Asimismo, este fin de semana volverá el público a los estadios de Mestalla y el Madrigal. Además, LaLiga propuso ayer que el fin de semana del 14 de agosto sea la fecha para el comienzo de la próxima temporada, aunque deberá ratificarlo la Federación. El presidente Tebas ha anunciado el acuerdo de LaLiga con Disney durante 8 años: el fútbol español se verá en Estados Unidos por ESPN+. Rafa Nadal volvió a remontar y está en cuartos de final del Masters de Roma. Este fin de semana tendremos Giro, motos en Francia y el intento del FC Barcelona femenino de levantar la Champions de fútbol.

Además, el profesor Rodríguez Braun nos deleita con el repaso lírico de la semana como cada viernes.