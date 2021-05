La prensa de hoy desgrana los planes de Pedro Sánchez a corto y medio plazo

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. La prensa hoy desgrana los planes de Pedro Sánchez a corto y medio plazo. En La Razón aseguran que Sánchez quiere un debate sobre el “estado de la moción”, porque el presidente está buscando una fecha muy simbólica para convocar el debate sobre el estado de la nación y sería en el tercer aniversario de la moción de censura a Rajoy. El Mundo habla hoy de una agenda más a medio plazo: “Sánchez proyecta dos años de confrontación con Madrid”. Hoy El Confidencial entrevista a Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, que insta al Gobierno español a un consenso nacional para el Plan de Recuperación. Además, sigue sin haber Gobierno en Cataluña y El Periódico de Cataluña comenta que la CUP logra resucitar la negociación de Esquerra y Junts. Sin embargo, la amenaza de una repetición electoral no se ha disipado, así lo dice ABC: “La investidura de Aragonés sigue en el aire pese a la mediación de la CUP”. Por otra parte, El País abre diciendo que la mortalidad por Covid cae un 90% al avanzar la vacunación, mientras que La Vanguardia señala que el ocio nocturno y los estadios preparan la reapertura con la pandemia a la baja. Además, hay hoy artículos sobre el corte de pelo de Pablo Iglesias, pero el más asombroso es el de La Vanguardia, que es quien adelantó la exclusiva. El Independiente recuerda que casi 90.000 españoles deberían haber recibido ya la segunda dosis de AstraZeneca. Asimismo, en Vozpopuli aseguran que la Airef avisa al Gobierno del riesgo de que Plus Ultra no devuelva el rescate. Por último, El Español recoge que el gasto en pensiones subirá un 16% y los jubilados cobrarán 1.248 euros de media en 2024.

Marta García Aller nos traslada a Londres, donde Boris Johnson ha accedido a que haya una comisión independiente que investigue su gestión del Covid. Eso sí, la retrasa al año que viene para ir ganando tiempo. En realidad la decisión la ha tomado ayudado por las amenazas de su ex asesor, Dominic Cummings, que ha amenazado con revelar todos los detalles de la caótica respuesta inicial al Covid. Boris Johnson ha pasado de ser uno de los líderes que más minusvaloró el virus a estar entre los más cautos. Aunque 56 millones de británicos ya han recibido la primera dosis de la vacuna, el Gobierno británico insiste en que la pandemia aún no ha terminado y teme una ola en otoño. Además, viajamos a Columbus, la capital de Ohio, donde para acelerar la vacunación, el gobernador ha presentado un premio de un millón de dólares a la semana para sortear entre todos los que se vacunen. Además, el estado también sorteará cinco becas para una universidad pública de Ohio entre menores de 18 años vacunados. Como los fondos vienen de las ayudas para la pandemia, el gobernador está siendo criticado por utilizarlo en un sorteo, pero él defiende que es un incentivo más.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, Iberdrola y Endesa pujan por liderar los fondos europeos. La CNMV da vía libre a los fondos españoles para invertir en Bitcoin. España encabezará la recuperación europea. En un editorial, Expansión aclara que “este mayor impulso se deberá principalmente a las ayudas del Fondo Europeo”, aunque alerta del “riesgo de que se produzca una oleada de insolvencias empresariales”. Además, incluye un editorial interesante sobre el turismo: “Mejor haría el Gobierno en asumir sus errores que tratando de culpar a la Comunidad de Madrid de que Reino Unido haya optado por mantener las restricciones para viajar a España”. En Cinco Días, Ábalos quiere pactar con el transporte para aplicar los peajes en autovías. Los autónomos cotizarán por lo que ingresen. En El Economista, Sanidad reducirá el gasto en tres años en 11.000 millones. Repsol vende a Alliance Oil sus yacimientos de petróleo en Rusia. Ocho cotizadas darán dividendos del 7% hasta 2023: Enagás, Atresmedia, Mapfre, Naturgy, Logista y Lar.

La viñeta económica

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. De lo que pase en el Granada-Real Madrid, dependerá la lucha por título de Liga. Si el Madrid no gana en Granada, el Atleti podría ser campeón el próximo domingo ganando su partido ante Osasuna, tras su triunfo ante la Real Sociedad. Esta victoria rojiblanca descartó al Sevilla, que había ganado 1 a 0 al Valencia. Además, esta tarde, en la lucha por evitar el descenso, se enfrentan el Valladolid-Villarreal y el Eibar-Betis. LaLiga debate esta mañana en sus juntas de división el anuncio del Gobierno, acerca del regreso del público. Choque de administraciones, porque LaLiga y la ACB llevaban tiempo reclamando la vuelta del aficionado con estudios, protocolos y anuncios de pruebas de cara a la siguiente temporada. Molestos en LaLiga porque el anuncio no guarda relación con las conversaciones mantenidas y molestos también en la Federación porque no se les ha consultado. Las condiciones del Gobierno: 30% del aforo (con menos de 5.000 espectadores) y no se puede comer ni fumar. Muguruza, Nadal, Bautista y Davidovich juegan en el Masters de Roma. Además, la caída de Mikel Landa le obliga a abandonar el Giro de Italia, con la clavícula y cinco costillas rotas.