Las preguntas de Amón, sobre la coleta de Iglesias: "¿No debería exponerse en el museo del comunismo español?"

1.- En un gesto muy taurino, conforme a una retirada, Pablo Iglesias se ha cortado la coleta. La pregunta es: ¿Qué ha hecho con ella?

2.- ¿No debería ubicarse en una urna del museo del comunismo español, junto a la barba de Anguita, el peluquín de Carrillo y la chaqueta de ante de Marcelino Camacho?

3.- ¿Qué respeto se le tiene a una democracia cuando se utilizan las urnas como una amenaza o como un chantaje?

4.- Es lo que sucede en Cataluña con la guerra tribal de ERC y Junts, aunque parece que ahora hay atisbo de entendimiento. ¿Cuánto ha estimulado a Puigdemont que Sánchez hiciera una oferta de tripartito a los de Esquerra?

5.- 100, 99,98.... ¿Va a decir hoy el presidente que ya solo quedan 97 días para la inmunidad de grupo? De momento la cuenta atrás se la puede tomar con calma. Ya veréis cuando quede una semana, los nervios, la profecía.

6.- ¿Cuántos muertos puede provocar el caos normativo, la incertidumbre respecto a las medidas restrictivas? Pablo Casado sostenía ayer que 20.000. Y quizá exagera, pero estremece pensar en que puedan ser la mitad-

7.- Querido autónomo, si es que no te has extinguido ¿qué te parece más relevante, que el Gobierno baje la cuota de cotización a los ingresos más bajos o que se la suba a todos los demás? Si hubiera elecciones no habría huevos de proponer esta reforma.