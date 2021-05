Pablo Iglesias se corta la coleta y sorprende con su nuevo look

Al igual que toreros al dejar los ruedos, el ex vicepresidente segundo del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha cortado la coleta, tras abandonar el mundo de la política.

Tras el fracaso de su Unidas Podemos en las elecciones madrileñas del 4 de mayo, Pablo Iglesias confirmó que dejaba todos sus cargos políticos y volvería a su actividad como profesor y tertuliano en diversos medios de comunicación.

El look del exvicepresidente del Gobierno con camisa de cuadros y nuevo peinado recuerda a los que solían llevar estrellas de los 90 como Nick Carter, de los Back Street Boys o Leonardo di Caprio en su debut cinematográfico en Critters 3.

Pablo Iglesias sin coleta | Dani Gago / La Vanguardia

Muy lejos de su antiguo look

Cuando comenzó a destacar en el mundo de la política defendiendo a las clases trabajadoras frente a los empresarios y poderosos, Iglesias llevaba un look completamente diferente al que se puede ver ahora tras su paso por el Gobierno. Desde sus inicios el ex líder de Unidas Podemos siempre ha llevado el pelo largo e, incluso, llegó a tener un piercing en la ceja que se quitó aconsejado por su equipo de campaña, tal y como le comentó a Jordi Évole en una entrevista de 2014.

Iglesias explicó que sus asesores durante esa campaña electoral le aseguraron que "lo fundamental es que la gente escuche lo que estás diciendo, no que hablen de tu piercing porque ya bastante hablan de la coleta y con la coleta has sido tajante y has dicho que no te la vas a cortar".

Aunque, sin embargo, en una entrevista con José Ramón de la Morena en El transistor, el ex político apuntó que solo se cortaría la coleta si se lo pidieran sus hijos.

De la coleta al moño

Hace menos de un año, en septiembre Pablo Iglesias ya había sorprendido a la población con otro cambio en su estilo, menos radical que el de ahora, pero que llamó mucho la atención. Y es que el entonces vicepresidente del Gobierno apareció en una entrevista en LaSexta con un moño bajo y pendientes.

Iglesias llevó durante la entrevista un pendiente de coco negro en forma de aro en la oreja izquierda y un pendiente negro de forma circular en la derecha.