La prensa lamenta el caos normativo para gestionar la pandemia tras el estado de alarma

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. Los diarios lamentan el caos normativo para gestionar la pandemia. Después de la jornada de ayer todavía es más incierto qué es lo que las comunidades pueden o no hacer para evitar el jolgorio callejero tras el estado de alarma. En El Mundo abren diciendo que las contradicciones del Gobierno agravan el caos por la pandemia: “La delegada del Gobierno en Madrid pide a Ayuso que aplique el toque de queda, pero Campos opina que le falta cobertura legal”. El País explican que el fin de la alarma aviva el choque político por la pandemia. En La Razón, Carmen Morodo explica que los presidentes autonómicos tienen una opción, que es pedir el estado de alarma para su territorio, pero anticipa que esto no va a ocurrir. En El Confidencial recuerdan que el Gobierno se desdice de sus argumentos de octubre sobre los toques de queda: “La exposición de motivos del decreto de la alarma defendía que las limitaciones horarias necesitaban del estado de alarma para ser impuestas”. En La Vanguardia destacan que el Gobierno descarta subir impuestos si se retrasa la recuperación y aseguran que las medidas fiscales solo se aplicarán cuando no sean un lastre para la economía española. El Español señala que el bloqueo de la ley que regula los fondos europeos amenaza con retrasar el reparto a 2022. El Periódico de Cataluña cuenta que Esquerra está explorando otras posibilidades y negocia con los comuns. La Razón habla sobre el traspaso de competencia en las prisiones al Gobierno vasco y titula diciendo que Otegi ya tiene las llaves de las cárceles. Por último, en El Independiente cuentan que “Ferraz teme que Susana Díaz organice un sector crítico fuerte en el socialismo andaluz”.

Marta García Aller nos traslada a Colombia, que sigue paralizado por las protestas que empezaron el 28 de abril contra una reforma tributaria. El presidente Iván Duque retiró la subida de impuestos, pero el estallido social no se ha calmado, sino que ha empeorado con la represión policial. Ya han muerto decenas de manifestantes colombianos. Además, viajamos a Nepal, país que, al estar pegando a India, está sufriendo también una oleada de casos Covid. Ante la falta de oxígeno, el país ha pedido a los escaladores del Everest que devuelvan los botes de oxígeno para los pacientes Covid. El país emitió permisos de escalada a más de 700 escaladores, para reactivar el turismo y los sherpas se han llevado más de 3.500 botellas de oxígeno, que ahora escasean entre la población. En lugar de abandonarlos en las laderas, como es habitual, piden a escaladores y sherpas que las devuelvan para que puedan rellenarse.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, Hacienda revisará los beneficios fiscales en Sociedades e IVA. Meliá, Barceló y NH aceleran la apertura de hoteles. Santander, BBVA y CaixaBank baten récord histórico de solvencia. En un editorial, hablan sobre la subida de impuestos del Gobierno: “Un importante aumento de la carga fiscal para las empresas. Alemania y Portugal optaron por reducir el IVA. Italia y Grecia han anunciado rebajas de Sociedades, IRPF e IVA. Tampoco está bien orientada la contrarreforma laboral: PSOE y Podemos mantienen su apuesta por volver a una regulación más rígida”. En Cinco Días, Yolanda Díaz simplifica los contratos y no toca el coste del despido; pretende dar prioridad al convenio del sector. La ministra María Jesús Montero revisará los bienes y servicios que pagan un IVA reducido. Además, en El Economista, hay una entrevista a Carlos Alsina. Telefónica renuncia a reducir deuda tras vender centros de datos. La plantilla de la Agencia Tributaria sube el 10% para perseguir el fraude.

La viñeta económica

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. Esta tarde comienza la antepenúltima cita liguera, que se alargará hasta el jueves por la noche, con LaLiga aún sin decidir. El Real Madrid se queja de tener que jugar el jueves a última hora ante el Granada y posteriormente el domingo en Bilbao. El Granada perdió anoche con el euro Betis, por 2 a 1. Además, el Barça se enfrentará esta noche al Levante y mañana lo hará Atlético de Madrid contra la Real Sociedad. El Elche y el Alavés se juegan esta tarde el tipo por el descenso, mientras que también jugarán Cádiz y Osasuna, con la seguridad de estar alejados de los últimos puestos de la tabla.