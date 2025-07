El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

En la vida, canta el bolero, hay amores que no pueden olvidarse,

Óscar López ama el socialismo de Sánchez, hay que jorobarse.

No hay trama de corrupción en el PSOE, bueno, casi, casi:

Salvo Santos y tantos, la izquierda es más buena que Lassie.

En comparación, bueno me pareció Miguel Tellado;

Pero habló bastante y yo, francamente, no me he enterado.

Que si Vox sí, o no, chantajes, derechos, así hasta el fin:

Pero, ¿bajaréis los impuestos o qué vais a hacer, Corín?

Quien ya ha hecho Furia es Félix Sabroso, sobre mujeres;

Tras perder a Dunia, para él el más importante de los seres.

Ser periodista es contar, como ser profesor es enseñar;

Compartimos la primera profesión, la de relatar.

Pero, ahora que te miro, te diré que tu cara me suena:

Debe ser porque esta semana recibiste el Luca de Tena.