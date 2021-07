La prensa comenta el debate sobre los indultos y el discurso de Pedro Sánchez en el Congreso

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. La prensa comenta el debate de ayer sobre los indultos en el Congreso. La Razón trae una noticia interesante y es que la famosa mesa de diálogo entre gobiernos se reunirá, pero lo relevante ocurrirá fuera de ella. Es lo que Carmen Morodo llama “la negociación b de Moncloa con Esquerra”. El País amaneció con un entrecomillado muy solemne en su portada, una declaración de Sánchez: “Referéndum, nunca jamás”, mientras que el antetítulo dice así: “Sánchez fija en el Congreso su límite al diálogo sobre Cataluña”. José Antonio Zarzalejos en El Confidencial explica que Sánchez sí tiene un plan: “No habrá amnistía ni referéndum de autodeterminación, pero si sucedáneos funcionales”. El Mundo destaca que Sánchez silencia al abogado del Estado en el Tribunal de Cuentas. Además, Vozpopuli señala que “la Generalitat planea presentar un aval para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas”. Respecto al nombramiento de Toni Cantó en Madrid, Daniel Ramírez en El Español dice que Cs estalla con Toni Cantó: “Era nuestro portavoz contra los chiringuitos y ahora tiene uno con el PP”. En La Vanguardia resaltan que “Salut abre la vacunación a los menores de 30 para frenar la ola de contagios”. Por su parte, en la portada de ABC aparece una foto de los jóvenes salen del hotel mallorquín donde estaban confinados: “La juez libera a los jóvenes retenidos por el Gobierno balear”. Por último, esta noticia también dice que Armengol pretende que sigan en cuarentena o que abandonen la isla en un barco burbuja.

Marta García Aller nos traslada a Berlín, donde la candidata del partido de Los Verdes, una de las favoritas para las próximas elecciones alemanas, está cayendo en los sondeos tras unas acusaciones de plagio. Ana Lena Baebock creyó que publicar un libro antes de la campaña le ayudaría a ganar popularidad, pero un profesor de la Universidad de Viena le ha pasado al libro el turnitin y ha saltado el escándalo porque al menos 12 pasajes parecen sacados de otras fuentes. El partido defiende a su candidata alegando que no se trata de un trabajo académico, sino de un libro de divulgación. Además, viajamos a Nevada, donde, por primera vez, ha ganado el certamen de belleza de Nevada una mujer transgénero, lo que le permitirá concursar en Miss USA.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, El Corte Inglés y Logitravel crean un gigante de viajes. El grupo Repsol traslada varias filiales de Madrid al País Vasco. El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, explicó que la cotización de Acciona Energía se había situado en la banda baja debido fundamentalmente a las incertidumbres regulatorias que vive el sector. Greg Hands, secretario de Comercio británico: “Vamos a cerrar muchos pactos de libre comercio”. En Cinco Días, CaixaBank hace voluntario el ajuste de personal y lo deja en 6.452 empleados. El fondo soberano de Singapur se alía a Grifols con 840 millones. El Ibex cae un 3,6% en junio y quiebra una tendencia alcista de cuatro meses. El Gobierno marca un récord de contratación de cargos de confianza. En El Economista, Ayuso crea la oficina antiocupas y rechaza limitar los alquileres. El recibo del gas se une al eléctrico y sube el 4% para los consumidores.

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. La radio deportiva nocturna cambia sin José Ramón De la Morena, que anoche presentó su último programa de El Transistor. Además, Sergio Ramos quita al Real Madrid de sus redes sociales y pasa a ser simplemente “jugador de fútbol. Por otra parte, el Barça no puede vender la nueva camiseta ni ningún producto con la cara de Messi porque no tiene contrato. Asimismo, 17 días después, los que pensaban que esta Selección no tenía opciones en esta Eurocopa, ahora creen que habrá viaje a Londres para jugar la final. El jugador canario Pedri está en todas las salsas, porque sigue con la absoluta e irá con la Selección olímpica y LaLiga empieza el día 13. Los Clásicos se jugarán en octubre en el Camp Nou y en marzo, en el Bernabéu. La mujer que provocó la caída masiva en el pelotón del Tour de Francia ya ha sido detenida, y algunos ciclistas no descartan la vía legal. En Wimbledon, Carlos Alcaraz ganó ayer su primer partido en hierba a sus 18 años. Por último, en la NBA ya tenemos el primer finalista, tras la victoria de los Phoenix Suns ante Los Angeles Clippers, en la que será la primera final para el base Chris Paul.