La nueva plataforma 'a lo Bizum' que prepara Europa para pagos transfronterizos entre ciudadanos europeos

"Europa parece que se activa y la crisis puede convertirse en oportunidad para cambiar y volver a progresar", cuenta José Carlos Díez en 'El Faro Económico', en Más de uno, donde detalla que Bizum y sus homólogos en otros países europeos colaborarán en una nueva plataforma de medios de pagos.

Así, José Carlos Díez cifra en un 70% el porcentaje de ciudadanos europeos que podrán hacer "pagos transfronterizos" entre ellos gracias a esta iniciativa. "Bizum fue un proyecto de cooperación entre los bancos españoles que ya usan más de 30 millones de personas y que ha roto la hegemonía de empresas estadounidenses de tarjetas de crédito que controlan el mercado europeo", reflexiona el experto.

Se trata de una aplicación "fácil de usar" y que ya forma parte de nuestras vidas, siendo uno de los proyectos innovadores que Mario Draghi pide que sucedan en Europa. Además, España es pionera y uno de los líderes de dicho proyecto.

Pago entre ciudadanos en 2026 con 13 países europeos implicados

El objetivo es que los pagos entre particulares estén disponibles para finales de este mismo año, ampliándose a los comercios a finales de 2027. Con la misma aplicación con la que se usa hasta ahora, se trata de que los usuarios tengan la misma facilidad para este tipo de pagos tanto en nuestro país como lejos de nuestras fronteras.

La iniciativa engloba por el momento a 13 países europeos, entre los que se encuentra España, que suponen el 72% de la población de la Unión Europea.