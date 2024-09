Monólogo de Alsina: 'Soria como coartada'

Soria. De manera que Soria. Soria, como coartada. Esto sí que nadie lo vio venir. Para una vez que en Ferraz se habla de Soria, es para justificar el trato preferencial a Esquerra y a Cataluña. Soria, Teruel y Cuenca. Qué embarazosa es, a menudo, la tarea de la portavoz del Partido Mutante, antes Partido Socialista. La dirección nacional del partido es poco más que la terminal del aparato de persuasión y propaganda del Palacio de la Moncloa. Y el equipo de persuasión se ha propuesto ahora convencer a los españoles de nada hay de anómalo, ni novedoso, ni particular -mucho menos reprochable o escandaloso- en el hecho de que el gobierno central adquiera compromisos con un gobierno autonómico que afectan al resto de gobiernos sin pedir opinión a estos antes de comprometerse a nada. Es decir, Salvador Illa. Es decir, que la famosa financiación singular es un canto a la pluralidad.

Ayer, el líder entre líderes, general secretario Pedro Sánchez, reunió a sus apóstoles para informarles de lo que estos ya sabían: que aquí se va a hacer lo que él decida, palabra de dios, te alabamos, señor, amén. Todos estuvieron de acuerdo en que así habrá de ser. Fue, por ello, una comunión muy provechosa. Luego le correspondió a la portavoz del partido cumplir con esta dura tarea de ofrecer a los ciudadanos pruebas de que esto que se les ha garantizado a Illa y a Esquerra Republicana no tiene nada de particular.

Nadie ha puesto el grito en el cielo. Y por qué habría de haberlo puesto. Aviso a la señora Peña de que su jefa, la vicepresidenta Montero, anda quejándose de aquellos que hablan de este acuerdo sin haberlo leído. El texto dice expresamente que no es una reforma del sistema lo que se ha pactado, es un sistema distinto, ‘nuevo paradigma’ lo llama el documento, como sabe la vicepresidenta que sí se lo ha leído. ‘No se trata de reformar el modelo, se trata de cambiarlo’. ¿Hablándolo antes con quién? Con Esquerra y con Illa. En contra de lo que predica, voluntariosa, la portavoz ni Canarias ni Baleares tienen nada parecido a lo que se le ha garantizado a Cataluña. Porque lo que se le ha firmado a Illa, y a Esquerra, es que sea la Agencia Tributaria Catalana la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos.

Pero el embarazo es aún mayor con el siguiente ejemplo del que tiró, voluntariosa, digo, la portavoz de Sánchez. De los creadores de ‘Canarias y Baleares ya son distintas’ llega ahora ‘Soria, Teruel y Cuenca, pioneras’.

Nadie puso el grito en el cielo. Y por qué habría de ponerlo. La primera fiscalidad diferenciada que hubo en la España constitucional se llama concierto vasco y foralidad navarra. Lo de Soria, que es de hace un año, nada tiene que ver ni con la financiación autonómica ni con quién recauda los impuestos.

El PSOE invoca Soria y lo llama ‘fiscalidad diferenciada’ para que suene parecido a financiación singular

En Soria, Teruel y Cuenca lo único que ocurre es que son legales ayudas públicas a empresas que contraten trabajadores que no se aceptan en otros lugares. Son legales porque así lo estableció la Comisión Europea en 2021 como vía para atajar la despoblación. No se considera que haya competencia desleal por el hecho de que la administración fomente la contratación en estas provincias, dado que en ellas viven menos de doce habitantes por kilómetro cuadrado. Ayudas a empresas para evitar la despoblación. Dices: ¿esto qué es, dumping soriano? Usted, oyente soriano que me escucha, ¿estaba al tanto de que tiene una fiscalidad singular? Usted, turolense que me sigue, ¿acaso no sabía que es usted el espejo en que se mira Esquerra Republicana? Cualquier parecido con lo que se le ha firmado a Illa, y a Esquerra, es una broma pesada. El PSOE invoca Soria y lo llama ‘fiscalidad diferenciada’ para que suene parecido a financiación singular y el personal interprete que esto de Cataluña ya se está haciendo en Soria. O sea, una chapuza de argumentario y una estafa. Hace tiempo que nos perdieron el respeto. A los ciudadanos y nuestra inteligencia.

Al equipo de propaganda gubernativa le tenemos que agradecer, hasta la fecha, que nos haya dejado claro que la singularidad de Canarias y Baleares es que son archipiélagos. Bingo. Y que la singularidad de Soria, Teruel y Cuenca es que están despobladas. Ahora solo falta que nos informe de cuál es la singularidad de Cataluña para que todos lo entendamos. Archipiélago no parece que sea y despoblada, tampoco está. ¿Cuál es el criterio que lleva al gobierno a declarar su singularidad e invocar Canarias y Soria como precedentes? No será que tiene un fuerte movimiento independentista o que el PSC siempre ha querido diseñar él el modelo de financiación autonómico (y además, lo ha conseguido) que rige para todos los demás.

Con lo bien que podía haber aprovechado el tiempo, ayer la dirección del partido exponiendo a los ciudadanos:

· Si todo gobierno autonómico que lo desee podrá recaudar, gestionar y liquidar todos los impuestos, por ejemplo.

· Si a toda comunidad autónoma que solicite la condonación de su deuda le será condonada sin que eso perjudique a la administración central y sus servicios públicos.

· Si el principio de ordinalidad que se le ha firmado a Cataluña alterará la financiación que recibe La Rioja, por ejemplo, o Cantabria. Principio de ordinalidad: esto también aparece en el pacto, pero aún no se ha referido a ello la ministra de Hacienda, que yo sepa. ¿Qué es el principio de ordinalidad? Pues se hace una cuenta. Cuánto aporta al conjunto cada región dividido por su número de habitantes. De ahí sale un ránking. De la que más aporta a la que menos.

Pues del dinero que reciba cada región entre su número de habitantes tiene que salir el mismo ránking: la que más aporte, por habitante, más tiene que recibir. Las de rentas más altas reciben más que las de rentas bajas. Manteniendo el orden. Según Fedea, esto ya ocurre con Cataluña: es la segunda en aportación por número de habitantes y la segunda en financiación por número de habitantes. Pero como los números se ve que son de goma, Illa lleva un año diciendo que son la tercera en aportar y la décima tercera en recibir, qué cosas. La ministra de Hacienda qué números tiene. ¿Se animaría a confirmar que las cuentas de su colega son correctas o pasapalabra?

¿Cataluña aportará al resto de España más o menos que ahora?

· Podría haber aprovechado ayer la dirección socialista para responder, en fin, a una pregunta bien clara: con el nuevo sistema, ¿Cataluña aportará al resto de España más o menos que ahora? ¿Y Madrid, o Baleares, si reclaman el mismo modelo, aportarán al resto del país más o menos que ahora? Las regiones cuyos habitantes tienen rentas más bajas, ¿recibirán más ayuda de las regiones ricas o recibirán menos? Porque si es menos, ¿qué tiene esto de progresivo y de progresista? Izquierdistas de la España plurinacional, cuando a la solidaridad entre regiones se le pone como límite que no se altere el estatus ---las más ricas arriba y las más pobres abajo---, ¿la izquierda en qué dónde queda?