Monólogo de Alsina: "Sánchez se encomienda al Espíritu Santo"

Agotando el mes de abril, con semana laboral a medias porque el jueves no se trabaja —que para eso es el día del trabajo, con desfile del orgullo sindical— y el viernes hay personas decididas a tomarse un puente. Bueno, el viernes es dos de mayo y todo el país sabe que ese día es festivo en… ¡Ávila, en honor a San Segundo! Sí, también es fiesta en Madrid el dos de mayo. Como para olvidarlo, el día de la gresca entre el gobierno de Díaz Ayuso y el de Sánchez.

Si se había organizado usted una escapada de tres días a Roma, sepa que hay un lugar que no podrá visitar. Cierra la capilla Sixtina. Hoy no se escuchará al maestro de ceremonias proclamar el ‘Extra Omnes’ pero, sin necesidad de que lo diga, todos fuera. O sea, turistas fuera que hay que amueblar la capilla para el cónclave que empezará, salvo sorpresa, la próxima semana. Éste de hoy es el tercer día de luto de los nueve que se guardan en el Vaticano desde que se entierra a un Papa y que terminarán el domingo, a tiempo, si la gestora que dirige la Iglesia Católica estos días lo ve oportuno, de empezar con el encierro cardenalicio el lunes que viene.

El cardenal condenado

Ya pudimos explicar el sábado, en el programa especial con motivo del entierro, que, en realidad, los cardenales llevan viéndose ya unos cuantos días en esto que se llama las congregaciones y que es donde se van tanteando nombres y posibles apoyos con permiso, siempre, del espíritu santo. Es decir, que al cónclave como tal suele llegar la cosa ya bastante madura, películas al margen. Hoy se confirma la fecha del inicio y, además de estar ya dándole vueltas a quién podría ser Papa y quién no, están comentando los cardenales entre ellos qué hacer con Becciu, su colega maldito, Giovanni Ángelo Becciu, este personaje —él, sí— de película, que tiene las cejas más pobladas que Scorssese y más en pico que Rodríguez Zapatero.

El cardenal fue número tres en el aparato vaticano —algo así como un secretario de organización de Francisco— envuelto en operaciones financieras poco edificantes que le ocasionaron una condena en 2023 por malversación. No consta que él se enriqueciera pero sí que destinó dinero común a fines para los que no estaba concebido. Y esto, en el Vaticano, y en España a pesar de los esfuerzos del gobierno, se sigue considerando corrupción y trae aparejada la inhabilitación para cualquier cargo. Dices: incluido el de Papa. Pues no está claro. Porque el primer problema es que el Papa se ha muerto con la sentencia recurrida y, por tanto, aún no definitiva.

Y el segundo, que, condenado y todo, cardenal sigue siendo. Con derecho a cónclave. Que, por más que todos sepamos que es una asamblea de inscritos para elegir un líder, en la Iglesia se sigue considerando una sesión espiritual para dejarse guiar por el espíritu santo, que en inhabilitaciones no está claro que esté actualizado. Qué hacemos con Becciu, se dicen los cardenales. A ver si lo vamos a dejar fuera y luego va e impugna la elección de Papa, lo nunca visto. Hay otra posibilidad: que no sólo participe en el cónclave sino que lo elijan Papa, qué me estás contando. Y si lo eligen y luego la condena es firme, ¿qué haces, lo des-eliges?

Es comprensible la zozobra vaticana de estas horas. Imagínate que el nuevo Papa es un condenado por la justicia. Bueno, en Estados Unidos hicieron Papa a Donald Trump y estaba no sólo condenado, sino pendiente de seis o siete juicios. Y en Esquerra sigue de Papa Oriol Junqueras. El debate legal entre los cardenales es tan intenso que ofrecerles la Moncloa cuanto antes a su brigada de ingeniería jurídica, capaz de sostener, con informes rigurosísimos, lo mismo una cosa que su contraria. Según convenga a quien los encarga.

El funeral del Papa

Del funeral del Papa queda para la historia la foto en al que no sale ni el funeral ni el Papa. Trump, de invitado con privilegios en el Vaticano, conversando con Zelenski en la basílica. Vista la imagen, era más Donald Trump escuchando en confesión al ucraniano. La fuerza de la imagen viene dada por el lugar —corazón del catolicismo— donde hablan mano a mano un protestante y un judío, a pocos metros del cadáver de un Papa que pronunció muchas más veces la palabra paz que la palabra justicia y que, en este asunto concreto de la invasión de Ucrania, siempre estuvo más cerca de las tesis que hoy defiende Trump —resignarse a que Putin se apropie de aquello que tomó por la fuerza— que de la resistencia que ha encarnó Zelenski.

Hubo conversación, hubo foto pero no hay motivo fundado alguno para afirmar —con lo que sabemos hoy— que fue en el funeral de Francisco donde empezó a terminarse la guerra de Ucrania. El titular es tentador, el Papa que salvó vidas después de muerto, pero no pasa de ser, de momento, más que una expectativa. O un acto de fe, dado el lugar donde se produjo. Putin no se ha manifestado conmovido.

Hubo otra foto en la basílica que ha tenido eco y en la que salen cuatro, pero podrían haber sido cinco. Los cuatro son Trump, Zelenski, Macron y Starmer. Con un poco de habilidad vaticana, bien podría haber metido ahí la cabeza Sánchez. Con Zelenski tiene una relación estrecha desde hace años, con Trump no, es verdad, pero Macron y Starmer sí le invitan a sus cumbres sobre Ucrania. De modo que… No habría sido mala foto para un presidente que ha fiado su supervivencia demoscópica al perfil internacional en el que se siente tan a gusto, bien es verdad que si hubiera metido la cabeza en la foto el PP le habría acusado de ir al Vaticano a figurar.

Sánchez se maneja bien entre gobernantes de fuera, aunque sus dos últimas batallas las haya perdido. Ni ha habido tregua al rearme urgente que los demás países nos reclaman, ni ha habido transferencias europeas para pagar ese rearme, es decir, dinero que no haya que devolver. El presidente acudirá la semana que viene al Congreso —estas servidumbres de las democracias representativas, ¿verdad?, qué engorro— a informar a sus señorías de lo que ya tiene anunciado y previniéndoles de que no le malinterpreten: informar no es negociar; informar no es estar a lo que diga el Parlamento; informar no es votar. El gobierno ha saltado del 1,4% de PIB en Defensa al 2% para este mismo año —pedazo de salto— sin presentar Presupuestos a las Cortes y sin pedirles opinión.

La última mutación presidencial se hizo presente a los españoles el día siguiente a la muerte de un Papa —la actualidad como diluyente— y apenas generó alguna protestita de Sumar, que ha dado la batalla contra un contrato de balas israelíes (seis millones de euros) pero no la ha dado contra una inversión pública de diez mil millones. Todo será que los cardenales elijan nuevo Papa el siete de mayo, coincidiendo con la comparecencia del presidente en el Congreso y reduciendo el sapo que se está teniendo que tragar, apretado por los demás países de la OTAN, en una nota a pie de página, una noticia perdida, un breve. Es Sánchez, más que los cardenales, quien tiene toda su confianza puesta en el Espíritu Santo.