Les voy a decir una cosa.

Ya podía el ministro haber recurrido a la liturgia propia de anuncios como éste. Dado que eran varios los candidatos y sólo podía ganar uno, debería haber aparecido De Guindos con un sobre, haber dicho “los nominados son...”, en pantalla se hubieran proyectado entonces los rostros de los aspirantes, todos hombres, todos entrados ya en años (Linde, Bécker, Sáinz de Vicuña, Páramo), y tras un redoble de tambor habría rasgado el ministro el sobre para pronunciar la frase ritual: “and the winner is...” o “and the oscar goes to, el sillón es para...”