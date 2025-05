Monólogo de Alsina: "Esa fontanera no es mía"

Cada familia es un mundo y los Macron, Brigitte y Emmanuel, no dejan de ser una familia. O sea, un mundo. Tendrán sus momentos, sus discusiones, sus reconciliaciones, sus crisis y sus felicidades. Pero es llamativo que cuando las cámaras graban, ayer, el momento embarazoso en que ella le empuja la cara con la mano a él, y lo aparta, el personal haga chanza sobre si fue manotazo, guantada o cachetada en lugar de reprocharle a la señora que tenga la mano tan larga.

Broméabamos, ha dicho Macron. Chico, mírate la cara en el vídeo y vas a ver qué poca gracia te hizo la broma. Riñas de pareja, han dicho comentaristas quitahierros. No sé. Reñir es una cosa y levantar la mano es otra. Por muy presidente de Francia que sea quien recibe este gesto tan poco cariñoso. Pero tiene razón Macron: su episodio conyugal no va a generar ninguna catástrofe geoplanetaria. Tampoco a resolver ninguna de las catástrofes que ya tenemos, si nos ponemos así.

La catástrofe, una mañana más, la siguen padeciendo los ucranianos que se obstinan en defender su derecho a no ser invadidos por el vecino ruso no dejando al pacifista Putin otra salida que seguir matándolos. El pobre Vladimir, que lleva tres años y pico peleando para liberar al pueblo de Ucrania del gobierno nazi que lo tiene oprimido sin que ese pueblo se lo reconozca y se lo agradezca: gracias, Putin, por no dejar piedra sobre piedra en nuestras ciudades; gracias por haber obligado a abandonar su tierra a tres millones de personas. Ahora que Donald Trump, ese prodigio de autoestima, ha asumido que el mayor obstáculo para la paz es aquel que inició la guerra, la respuesta del ruso ha sido pasar olímpicamente de sus declaraciones y arreciar con los bombardeos porque Ucrania, pobre Rusia, sigue siendo una terrible amenaza por su empeño en coquetear con la OTAN.

En Ucrania siguen sufriendo a Putin —con Trump o sin Trump— y en Gaza siguen sufriendo a Netanyahu —con Trump y sin Trump—. Y a Hamás, naturalmente que sí, siguen sufriendo a Hamás. Pero Hamás es una organización terrorista, doctorada en encarnizamiento el siete de octubre de 2024, y Netanyahu es el primer ministro del gobierno de un Estado que presume de respetar los derechos de los ciudadanos comunes y corrientes que sufren a esa organización armada. Esto, por cierto, lo dijo el otro día en el Congreso Gabriel Rufián, en una cabal y precisa descripción de lo que viene sucediendo desde hace bastante más, en realidad, que un año y medio.

No parece posible que el gobierno de Israel proclame su respeto a los civiles de Gaza, tratados —dice el propio gobierno— como escudos humanos el mismo día que una bomba israelí cae sobre una escuela utilizada por las noches como refugio para familias que se han quedado sin casa. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ha hecho, también, una descripción precisa: 'No hay un solo lugar en Gaza exento de peligro'. El Ejército israelí, como contamos ayer, planea continuar los próximos dos meses así, hasta tomar el setenta y cinco por ciento del territorio y obligar a evacuar sus casas a dos millones de personas.

"Dice el PSOE que la fontanera no es suya"

Asuntos de España: dice el PSOE que la fontanera no es suya. Esa mujer de la que usted me habla.

El PSOE, como el gobierno —que para algo son los mismos los que mandan en un sitio y en el otro— se reserva también acciones legales. Que significa que, de momento, no hay acciones que valgan. Ni denuncia por los guasaps de Sánchez, ni denuncia por el chantaje con grabaciones, ni denuncia por esto de ayer: la fontanera que anda a la búsqueda de munición con la que desacreditar lo mismo a jueces que a tenientes coroneles de la UCO. ‘Fontanera de Ferraz’ es como la llama el diario que publicó la historia, El Confidencial. En Ferraz, simplemente, no la llaman.

El victimismo, que no falte. Desmentido, y a otra cosa. Ni siquiera una indagación interna, dado que Leire Díez Castro, como contó en su momento Santos Cerdán, es militante del partido. No está en nómina, pero sí tiene carné. Forma parte, aunque sea poco, de la organización de la que Ester Peña es portavoz. Bueno, no sólo es militante. Cuando el PSOE llegó al gobierno —siete años se cumplen ya—, fue agraciada con una jefatura de prensa en empresa pública, Enusa, y después recolocada en otra, Correos. No sé si ha tenido mucho trato con el inefable Koldo, pero sí que éste era especialista en colocar familiares, conocidos y amantes de ministro en empresas públicas. Y que le dolían en el alma los casos en que sus patrocinados, o patrocinadas, se quedaban, por alguna razón, sin el chollo.

Como militante que es, el mejor favor que podría hacerle a su partido —incluso Cerdán y Peña podrían animarle— sería comparecer en rueda de prensa y contar abiertamente en qué anda. Ayer le dijo a La Sexta que no trabaja para el PSOE, que es periodista y está haciendo un reportaje de investigación. ¿Para qué medio? Si esto de verse con empresarios incursos en causas judiciales —sola o en compañía de otros— para recabar munición contra jueces o tenientes de la UCO ofreciéndoles, a cambio, ayuda en sus apuros judiciales es un trabajo periodístico, la siguiente pregunta es ¿en qué facultad obtuvo el título? ¿Lo hace por amor al arte, cobra por ello? ¿De quién? ¿De Koldo, de algún otro personaje oscuro? Transparencia. Que su partido le anime a explicar con transparencia esta labor bajo cuerda que viene realizando.

La eliminación de los aforamientos

El truco de achacarlo todo a la ultraderecha, los pseudomedios, la cacería dejó de funcionar hace muchos meses. Mucho antes de que los inquisidores de la fachosfera recalaran en la Moncloa como contratados de confianza. El caso de Miguel Ángel Gallardo, en Extremadura, ha venido a confirmar que, pese a todo, los líderes regionales del PSOE no pierden el sentido del humor. En su caso, el humor negro o la irresistible tentación por la broma pesada. Que alguien que acaba consumar una maniobra política para convertirse, de pronto, en diputado autonómico con aforamiento incluido se erija en defensor de la eliminación de los aforamientos sólo puede calificarse así, de broma pesada.

Niega Gallardo que busque el fuero y presume de decir la verdad al explicarle a la gente que al fuero no se puede renunciar. No se puede renunciar una vez que se tiene. Hasta ahora no lo tenía, ahora sí lo tiene.

Dice Gallardo que se pretende que él renuncie a ser diputado. A ver, es que él no era diputado hasta hace seis días. Y no era diputado por la simple razón de que su partido lo puso en el puesto número 23 de la lista por Badajoz a sabiendas de que, como mucho, saldrían elegidos diecisiete. Fue la dirección de su partido la que no tuvo mayor interés en que fuera diputado autonómico. Y esto de hacerse diputado sobrevenido a costa de la renuncia, bien poco espontánea, de los cinco que iban por delante de él no parece que pueda presentarse como un ejercicio imprescindible para que la voz del PSOE sea escuchada. Como si hasta ahora no hubiera sido oída. ¡En Extremadura!

Ahora, el señor Gallardo tiene razón para sentirse discriminado. Porque colegas suyos que ejercen la oposición al PP en otras comunidades autónomas no necesitan ser diputados autonómicos porque Sánchez los tiene de ministros: líder de la oposición en Madrid, ministro López; líder de la oposición en Aragón, ministra Alegría; líder de la oposición andaluza, ministra Montero; líder de la oposición en la Comunidad Valenciana, Diana Morant. Es hora de acabar con esta discriminación intolerable. ¡Haga usted ministro a Gallardo, presidente! Que, además, los ministros también están aforados. O sea, que el fuero —su tesoro— no lo pierde.