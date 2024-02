Monólogo de Alsina: "Bombeo asistido a Barcelona"

En términos financieros se le llamaría rescate. En términos hídricos habría que llamarle bombeo asistido. El Estado al rescate de las provincias más afectadas por la sequía. En concreto una, Barcelona. Capital de Cataluña.

Aragonés se encomienda al gobierno central

Ha declarado Pere Aragonés, presidente autonómico, que espera la máxima colaboración del gobierno central para revertir esta situación de emergencia. Pedir, o esperar, la máxima colaboración es una forma de dar a entender que eres tú quien le está recordando a la otra parte lo que tiene que hacer. En realidad, lo que está haciendo Pere Aragonés es admitir que se encomienda al gobierno central para poder dar de beber a los ciudadanos de Barcelona.

Su consejero de Acción Climática, señor Mascort, se ha declarado, a su vez, esperanzado ante la reunión que mantendrá hoy con la vicepresidenta tres, Teresa Ribera. Hace bien es esperanzarse porque la única esperanza que hoy tiene para remontar esta crisis es, precisamente, el Estado.

La colaboración entre administraciones, como prefiere decir, en este caso (y manso) el presidente de la Generalitat. La colaboración para que llegue a Cataluña agua producida en otras regiones españolas. En barco desde Sagunto, por ejemplo, subiendo de revoluciones la desaladora valenciana para que produzca un quince por ciento más que se embarque, cual bidón flotante, y gigante, rumbo a Barcelona. El conseller tiene dicho que lo complicado es encontrar barcos, pero esa tarea sí habrá de asumirla él, o su superior: contratar navieras para el traslado.

Ya que estamos, Pere Aragonés añade a la carta de peticiones financiación para construir desaladoras locales. Más. Que se sumen a las dos que ya funcionan, El Prat y Tordera, y que se hicieron hace quince años. Desde entonces, no hubo más. Ni más desaladoras, ni más minitrasvases ni más nada. O dicho de otro modo, en los doce años que lleva gobernando el independentismo la inversión en infraestructuras hídricas ha sido manifiestamente mejorable.

Lo de los barcos es lo más caro y lo menos perdurable. Pero lo más rápido. El diario La Vanguardia lo ha bautizado como ‘la solución española’. Se entiende que en oposición a la conexión de Barcelona con el Ebro, que habría sido la solución catalana. En rigor, tan catalana y tan española es una solución como la otra. No sólo porque la gestión de la cuenca del Ebro es estatal, también porque cualquier medida que tome la Generalitat será española dado que es una institución que forma parte del Estado.

La generosidad de España con una parte de España

A Salvador Illa, que ha encontrado en la sequía el terreno abonado para recordar que él es oposición al gobierno independentista -a la vez que, en Madrid, su aliado- la diligencia del gobierno central a la hora de rescatar Cataluña, en sintonía con el gobierno de la Comunidad Valenciana (anatema, un gobierno del PP y Vox haciendo algo positivo) le sirve para reforzar su discurso sobre la generosidad de España con una parte de España.

Estamos para ayudar y éste es el camino. Porque Carlos Mazón, que es el presidente de la Comunidad Valenciana, no objeta el envío de agua de Sagunto a Barcelona. Que tampoco es que tuviera razones para objetar, porque la desaladora es estatal y el agua que embarcará no irá en detrimento de la que abastece a la provincia: se producirá más para dar abasto con la que hace falta en Valencia y la que pueda hacer falta en Barcelona.

Pero sirve como gesto político: que pudiendo hacer demagogia sobre la preferencia del gobierno central por el gobierno independentista de Cataluña se haya abstenido Mazón de hacerlo.

A favor de la solidaridad entre cuencas significa que el PP valenciano no ha cambiado de postura respecto del trasvase del Ebro y del Tajo-Segura. De momento, a repartir agua desalada.

Galicia vota en dos domingos

Galicia vota en dos domingos. Hay desembarco de ministros en la campaña socialista y en la de Sumar. A alguno de los cuales (o alguna) habrá habido que presentárselo primero a las personas con las que se reúne. Noticia: Elma Sáiz estará en una playa de Boiro con unas mariscadoras. Estupendo, habrán dicho ellas. Pero, ¿quién es Elma Sáiz? Pues la ministra de Migraciones. Que declaró el otro día que lo del aeropuerto de Barajas con los demandantes de asilo hacinados ya está en vías de solución interministerial, mira tú qué bien.

Belarra publicó un tuit el otro día. Decía: ‘Sabías que Isabel Faraldo hizo una huelga de hambre para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sistema de salud?’ ¿Quién? A ver, empieza por decir que tu candidata se llama Isabel Faraldo. La mayoría de los gallegos, según el CIS, no sabe quién es. Es menos conocida que el de Vox, que en conocimiento gana a Marta Lois aunque luego es el que peor nota saca.

El fin de semana, ya se sabe, es para actos electorales, mítines, estas cosas. Nuestros próceres nacionales predican la conciliación familiar pero en cuanto tienen un rato libre, allá que se van a echar el día con los militantes. Su otra familia. Que si conocer playas, que si pasear por Carnota. Que si clamar a pulmón lleno que será su partido el que gane, no cabe duda, las elecciones. Mientras dura la campaña ganan todos. Luego ya. Luego ya se ve lo que hay y si hay que pactar con el diablo, pues se pacta.

Pontón, como Rueda, no necesita que vaya alguien por delante informando de quién es y qué cargo tiene. A Pontón se la conoce porque lleva años liderando la oposición mientras en el PSOE iba corriendo el turno y las mareas que llevaron a Yolanda Díaz a las Cortes se secaron a la misma velocidad a que habían crecido.

Se dice que Feijóo se le juega porque si su partido saca en su tierra 37 escaños en lugar de 38 está muerto. De Díaz lo que se dice es que su partido, en el mejor de los casos, conseguirá en su tierra 1 escaño. Uno. De 75. Y aún lo presentarán como un éxito.

La vicepresidenta en campaña se ha encomendado al papa Francisco

La vicepresidenta en campaña se ha encomendado al papa Francisco, por quien no oculta un fervor creciente. ‘El papa me ha dicho que es clave reducir la jornada laboral’. Palabra de dios, o casi. Claro que quien lo dice, jefe de la Iglesia, tiene a su personal trabajando todos los domingos, no sé yo si como evangelizador para la reducción de jornada es la mejor elección posible.