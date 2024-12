Monólogo de Alsina: "Insidia eres tú"

No da tregua el nuevo sindicato del crimen, eh. Los de la conjura. No afloja la gran conspiración, el acoso, la persecución, el maltrato al presidente legítimo (tan legítimo como sufrido).

Ni un día de descanso, vicepresidenta. Ni un día sin que jueces nostálgicos del franquismo, dirigentes tristes de derechas, pseudomedios e integrantes varios del gran complot traten de rodear al presidente para asfixiarle. Después de lo de Aldama, hoy está citada Begoña. Necesita un abrazo de buena mañana el presidente. Quién mejor que usted, vicepresidenta, proceda.

Un abrazo fraternal al presidente víctima de la conspiración juzgado-mediática. Es que ni un día le dejan tranquilo.

Diez de la mañana, juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid -entrando por el garaje-, Begoña Gómez Fernández comparece ante el juez Juan Carlos Peinado, empeñado en investigarla lo mismo por tráfico de influencias que por corrupción en los negocios que por apropiación de un software que le hicieron gratis total tres compañías privadas, siempre atentas a facilitar herramientas para la captación de fondos por las ONGs de forma admirablemente desinteresada.

Hoy el juez quiere preguntarle a la investigada por el software aprovechando que no tiene G-20 en Brasil ni otras obligaciones consecuencia de ser la esposa de un jefe de gobierno. De este juez Peinado ya se publicó, en la prensa seria y ejemplar que consume la Moncloa, que tenía una hija del PP -si es que…- y dos dnis en lugar de uno -cómo fiarse de un juez con dos dnis-.

Luego se supo que lo del dni era una pifia del registro y que tener una hija del PP, o de Podemos, no te inhabilita como instructor de causas judiciales, pero… trigo limpio ya se ve que no es.

Seguro que es miembro del contubernio. Los jueces que, en connivencia con el PP, marcan las cartas para que el presidente siempre pierda.

Estamos llegando a navidades y el caso Begoña sigue abierto. Mira que dijo el gobierno que se archivaría a las primeras de cambio -no era un pronóstico, era una indicación: que se archive-. Mira que la fiscalía hizo lo posible, y la abogacía del Estado, y el abogado ex ministro de Gómez.

Mira que el ministro juez Marlaska nos hizo ver a todos lo sorprendentes que eran las decisiones de su antiguo colega; mira que Pilar Alegría nos ilustró sobre el valor absolutorio de los informes de la UCO y los correctivos de la Audiencia Provincial al juez ordinario.

Pues no ha habido manera. Nos hemos plantado en el final del año y el juez sigue investigando a Begoña, la militante más querida, jaleada y aplaudida de los mítines a los que acude su marido. La conjura infinita. Es que ni en Navidad le dejan tranquilo.

Koldo declaró en el Supremo y escogió la peor de las opciones, que fue negar que la letra de la nota manuscrita sea suya. No reconozco mi letra. Vaya por dios. Si tuviera letra de caligrafía Rubio podría alegar que hay mucha gente que escribe parecido. Pero la letra de Koldo es genuina. Genuinamente rara.

Pudo haber alegado que la nota que, según Aldama, le envió a éste por guasap -el papeluco, según el ministro Puente poseído por Revilla- no significa lo que Aldama dice que significa, obras amañadas. Pudo haber dicho que tomaba notas por echar el rato, es larga la jornada de un asistente veinticuatro horas. Pero eligió negar que la letra sea suya.

Si ésta es la medida de su credibilidad, mal asunto. Para él. Y para Ábalos. Si todo lo que cuenta es tan fiable como su mala letra, tiene sentido que la fiscalía le encontrara ayer evasivo y vago. No vago de no trabajar sino de no concretar.

Ejemplo: cuando habla del jefe de gabinete de Hacienda, señor Moreno, y dice que a lo mejor se vieron alguna vez en un bar y se encontraron por casualidad con Aldama. Madrid es un pañuelo y todos los días se está encontrando gente con gente. Ocurre que en la causa está la agenda de Koldo, de la que se incautó la UCO. Era él, y con su letra inimitable, quien apuntó con quién se veía. Antes, por cierto, de que Aldama contara nada.

Recordemos una mañana más: esta causa judicial no se inició con las imputaciones de Aldama contra Koldo, Ábalos, Moreno y Santos Cerdán. Se inició con Aldama callado como una puertay la UCO deteniéndoles a él y a Koldo y llevándose todo el material que les encontraron. Ya había causa antes de que Aldama tirara de su manta. Y ya estaba señalado Ábalos, no por Aldama.

Ayer predicó el gobierno que lo que hace Aldama no es colaborar con la justicia sino difamar, que es una forma poco disimulada de enmendarle la plana al fiscal anticorrupción y a los jueces de la Audiencia Nacional. Porque el gobierno, que siempre lo sabe todo, es capaz de establecer ya hoy, sin esperar ni a la UCO, ni a la instrucción del Supremo, ni al auto de procesamiento quién ha cometido delitos y quién está limpio de polvo y paja.

El gobierno, que lo sabe todo, puede afirmar ya hoy quién es honrado y quién no lo es. Es verdad que es el mismo gobierno que lleva tres años tratando como corrupta a Isabel Díaz Ayuso, atribuyéndole chanchullos y señalando a la Puerta del Sol como epicentro de la corrupción, pero hay que entender que cuando lo hace el gobierno no debe considerarse ni enfangar ni acusar sin pruebas. Debe considerarse servicio público.

Quien acusa tiene que presentar pruebas si quien acusa acusa a dirigentes del PSOE, esto es así. Si es Sánchez, por ejemplo, quien acusa a los jueces de actuar en connivencia con el PP pasándole información privilegiada no cabe considerarlo una acusación sin pruebas porque ya dijo el presidente que la prueba es que Feijóo le auguró un calvario judicial esta semana.

Y si es el ministro Puente quien acusa a Mazón de mentir por decir que el día de la riada estaba comiendo en el Ventorro… pues tampoco cabe exigirle que presente pruebas de que Mazón no estaba donde dice que estaba porque la insidia, como la desinformación, siempre es patrimonio del otro.

Es encomiable que el gobierno, por ejemplo, se escandalice al ver cómo un condenado por prevaricación gana las elecciones en la Federación Española de Fútbol. Dígalo usted, ministra, que no hay por dónde cogerlo.

Y es que, además, es del PP el nuevo presidente. El gobierno, incrédulo al tener a un condenado por prevaricación presidiendo el fútbol, con razón. Y eso que es el mismo gobierno que viaja a Suiza a cumplimentar a un prófugo pendiente de juicio que, residiendo en Bruselas, ejerce de diputado en el Parlamento catalán, con sede en Barcelona.

Y eso que tiene de socio fraternal al inhabilitado para cargo público, y condenado por corrupción, de apellido Junqueras y recién reelegido presidente de Esquerra Republicana. De Otegi hoy no digo ya nada. Para qué. Si alguien está acostumbrado a tratar con condenados, qué quiere que le diga, es el gobierno.