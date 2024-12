Monólogo de Alsina: "Illa invoca a Maciá"

Que quizá sea el día más raro de las navidades, ¿no? Porque estamos ahí, entre Pinto y Valdemoro. Es día laborable, pero con pocas ganas. Aún con la celebración de ayer, y anteanoche, tan reciente que estamos todos con cuerpo de sofá y oteando ya, en el horizonte, lo del martes que viene, fin de año con más fiesta, más, más gente en casa, más, y encima, cotillón. Es raro el día de hoy porque después del atracón de ilusión y fantasía de la jornada de ayer toca enfrentarse a la rutina, no muy ilusionante, del trabajo entre fiestas.

Ya podía el gobierno copiar el festivo del 26 de diciembre para toda España

Y es raro porque no en todas partes se trabaja. San Esteban es festivo en un montón de municipios de Baleares y es festivo, sobre todo, en Cataluña. Permanece la tradición de dar cuartelillo a quienes habían de hacer largos viajes para regresar a sus lugares de residencia: el día de San Esteban o la segunda Navidad.

En inglés, boxing day, día de entregar cajas, que no de boxear. Las cajas con regalos que las familias con posibles entregaban a sus empleados domésticos. Y que es una celebración muy extendida en la Unión Europea. Es fiesta en Alemania, y en Italia, y en Polonia, y en Grecia. En Bélgica no, Puigdemont, pero tampoco le va a exigir nadie que trabaje porque sabiendo de la vida relajada que lleva el resto del año, no va a ser en Navidad cuando se deje usted los cuernos ejerciendo, en Waterloo, de diputado del Parlamento de Cataluña, ríete tú del teletrabajo que se puso de moda en la pandemia.

Para cuándo un selfie del presidente Sánchez preparando canelones, por empatía con la singularidad culinaria

Que también te digo que con lo que le gusta a nuestro gobierno usar el comodín europeo para justificar cualquier cosa -ay, que Europa nos lo pide, ay, que hemos de homologarnos con Europa- ya podía copiar el festivo del 26 de diciembre para toda España. Como gesto de hermanamiento del resto de España con Cataluña, o de afecto a Salvador Illa, o cualquier cosa. Para cuándo un selfie del presidente Sánchez preparando canelones, por empatía con la singularidad culinaria.

Illa de Tarso

Illa pronunciará esta tarde un discurso. Que será tan criticado, al menos, por quienes no quieren saber nada ni de Illa, ni del Estatut, ni de la Constitución ni de España como el del rey Felipe.

Y no será porque Illa no lleve haciéndose el simpático con el nacionalismo y el independentismo desde que le invistió Esquerra Republicana: que si recibo a Pujol, que si le hago un homenaje a Roca, que si mantengo contratados a todos los cargos intermedios de Esquerra que su partido colocó en puestos de confianza.

La fe del converso, de rechazar la amnistía como pecado mortal a predicar la buenanueva de que los amnistíen a todos

Que si abogo cada día porque a Puigdemont me lo amnistíen del todo, la fe del converso, de rechazar la amnistía como pecado mortal a predicar la buenanueva de que los amnistíen a todos: Illa de Tarso, como Paulo, él que es lector asiduo de las Escrituras y uno de los pocos dirigentes socialistas que reza varias veces al día. No, a Sánchez no, a dios, que aún no son exactamente lo mismo.

La tradicional ofrenda a Maciá

En la víspera de San Esteban se celebró en Barcelona la tradicional ofrenda a Maciá -no hay lugar en España donde se hagan más ofrendas a políticos difuntos que en Cataluña-. Maciá, coronel del Ejército español, fue el padre fundador de Esquerra Republicana de Cataluña, regresado a España después de expatriarse en Bélgica por problemas con la justicia e indultado por el rey Alfonso poco antes de caer.

Y así nació la Generalitat como institución autonómica, que en contra de lo que dice la desinformación, fue una idea del gobierno de España

Cuando Alcalá Zamora proclamó la República desde el balcón de la casa de Correos de Madrid -que no se entere Ayuso-, Maciá ya había proclamado la República Catalana desde el balcón de la Diputación de Barcelona. Tuvo que reconvenirlo el gobierno provisional para que aparcara lo de República Catalana y dejara de hacerse llamar presidente de la República porque Estado sólo había uno, y no era el suyo. Y así nació la Generalitat como institución autonómica, que en contra de lo que dice la desinformación, o bulo, independentista no data del siglo XIV sino de 1931. Y fue una idea del gobierno de España y del presidente de la Audiencia de Barcelona, o sea, del gobierno central y del poder judicial, cómo te quedas.

Illa se encomienda a Maciá

Illa se encomendó ayer a Maciá invocando, y pidiendo, ambición y capacidad de acuerdo. En realidad, Maciá se significó por su negativa a ponerse de acuerdo con los partidos republicanos y las izquierdas del resto de España quedándose al margen de las candidaturas conjuntas e inventándose una opción sólo catalana, la Esquerra Republicana. Pero bueno, cada uno aprovecha de la historia la parte que más le encaja y a Illa le encaja ahora ensalzar la capacidad de acuerdo de Maciá.

Cada uno aprovecha de la historia la parte que más le encaja y a Illa le encaja ahora ensalzar la capacidad de acuerdo de Maciá

Mientras Junts se inventa que Maciá ejerció de presidente de la nación catalana, como si hubiera habido ya independencia -sueñan los Rull y los Turull- y Junqueras vuelve con sus matracas y se hace el duro exigiendo a los socialistas que cumplan lo que firman, da igual cuando leas esto.

Ah, dijo ayer Junqueras que hay que ver, que es inaceptable que el 30% de los niños catalanes esté bajo el umbral de la pobreza. Su partido ha gobernado Cataluña de 2015 a 2024, pero ha caído ahora en la cuenta de la cantidad de niños pobres que hay. Una revelación, Oriol, una revelación.

Junqueras, historiador y delincuente parcialmente amnistiado, cargó contra el rey

También volvió ayer Junqueras, historiador y delincuente parcialmente amnistiado, con una de sus bulos predilectos, que es acusar al rey Felipe de haber aplaudido las palizas de policías a votantes en 2017, cuando la gran estafa independentista. El rey, como se sabe, nunca hizo nada parecido, pero da igual porque si los bulos los airea Junqueras no habrá ministro Bolaños que salga a reprobarle y exigirle que no atente con falsedades contra el honor de las personas.

Si los bulos los airea Junqueras no habrá ministro Bolaños que salga a reprobarle y exigirle que no atente con falsedades contra el honor de las personas

Las mentiras del independentismo hace tiempo que dejó de combatirlas el gobierno de Pedro Sánchez. No sólo eso, acabó abrazando como verdades algunas de las más burdas (y luego que si la desinformación y las conspiranoias). Dijo Junqueras, presidente de la vieja y la nueva Esquerra -él no es que estè atornillado al sillón, es que se ha soldado- que ellos no tienen por costumbre escuchar los discursos del rey. Porque Junqueras es un hombre afable, y cristianísimo, que siempre está predicando el entendimiento y la escucha al prójimo, pero cuando aparece el rey se tapa las orejas no vaya a ser que algo de lo que diga le haga pensar. O que al oír hablar del bien común le salgan ronchas.

Reacciones al discurso de Nochebuena

Las reacciones al discurso de Nochebuena siempre dicen más del que reacciona que de quien ha pronunciado el discurso. Si el rey aboga por la serenidad en el debate público, como hizo el martes o por hacer compatible la diversidad de opiniones con espacios comunes en los que entenderse los dos grandes partidos, lejos de sentirse señalados, lo que hacen es darle la razón al rey como si hubiera sido él quien se hubiera sumado a lo que ellos hay hacía.

Es atronador el ventajismo del personal político interpretando, reinterpretando y arrimándose a su sardina los discursos ajenos

Pues lo que decimos nosotros, dicen en el PP: consensos, pactos, como los que ofrece Feijóo y Sánchez le desprecia. Pues lo que decimos nosotros, dicen en el PSOE, diálogo, acuerdos como los que alcanza Sánchez en el Congreso y Feijóo le censura. No sólo es atronadora, a veces, la bronca. Es atronador el ventajismo del personal político interpretando, reinterpretando y arrimándose a su sardina los discursos ajenos.

Los independentistas y la izquierda populista compiten en alergia a la monarquía

De los partidos independentistas y la izquierda populista tampoco cabía esperar que celebraran un discurso que defiende la vigencia de la Constitución como espacio en el que trabajar por el bien común.

Tan tradicional como la nochebuena es que estos partidos compitan en alergia, de salón, a la monarquía parlamentaria. Ahí está el PNV, tirando de estribillo manido y reprochando al rey que tenga una visión idílica de la Constitución que ellos no votaron. No tan idílica como la que tiene el PNV de los derechos históricos que tampoco votaron. Pero sabiendo que hay dirigentes de ese partido muy antimonárquicos en público pero a los que se les hace … coca cola si reciben una llamada personal del monarca, claro que sí, señor, lo que diga el rey, señor.

Para Podemos el rey se mete donde no le llaman

Sumar, Podemos, eso que ahora se llama el espacio en homenaje a quienes se han salido de órbita y vagan cada vez más lejos de la Tierra, han tirado de otro recurso manido, que es criticarle al rey que no hable de los temas que ellos tienen entre sus hits propagandísticos. O que hable de la vivienda, pero no para hacer campaña por las recetas que ellos defienden.

Si el rey dijera ‘la Constitución ampara intervenir los precios’ le aplaudirían por hablar con propiedad, pero como dice que las administraciones han de encontrar la forma de que la vivienda sea accesible, ah, entonces es que se mete donde no le llaman.

A ver si es por decir que el discurso que hizo el rey es el de un ultraderechista es por lo que la mayoría de los españoles considera que quien se ha desconectado de la realidad es Podemos

Y va la portavoz navideña de Podemos, de apellido Pérez, y le atribuye la propiedad, nada menos, que del Palacio Real, bendita ignorancia. Desde su enorme palacio. Pero si el palacio es nuestro, del Estado.

A ver si quien está cada vez más fuera de la realidad es Podemos y por eso no alcanza ni el 3% del voto de los españoles. A ver si es por decir, como dijo también Pérez, que el discurso que hizo el rey es el de un ultraderechista es por lo que la mayoría de la población española considera que quien se ha desconectado de la realidad, atronadoramente, es Podemos.